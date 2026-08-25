Abschied von einer Legende: Dolly Parton stirbt mit 80 Jahren

Eine Ikone verstummt: Dolly Parton hat die Welt mit einem Lächeln verlassen – und einem Vermächtnis, das bleibt.

Dolly Parton, eine der prägendsten Figuren der amerikanischen Countrymusik, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Familie der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin bestätigte den Tod der Künstlerin, deren Wirken die US-amerikanische Popkultur über Jahrzehnte hinweg nachhaltig beeinflusste. Bekanntgegeben wurde die Nachricht über Partons offiziellen Instagram-Account – in einem Video ihres Neffen Bryan Seaver, der der Sängerin zwei Jahrzehnte lang als Sicherheitschef gedient hatte und nach ihrem ausdrücklichen Wunsch als Überbringer der Todesnachricht auftrat.

Musikalisches Erbe

In der Welt der Countrymusik nahm Parton eine unangefochtene Sonderstellung ein. Mit Titeln wie „Jolene“ und der Ballade „I Will Always Love You“ – die in der Interpretation von Whitney Houston zu einem der meistgehörten Songs der Musikgeschichte avancierte – schrieb sie sich dauerhaft in das kollektive Gedächtnis ein. Noch in diesem Jahr soll am New Yorker Broadway ein Musical unter dem Titel „Dolly: A True Original Musical“ ihr Leben auf die Bühne bringen.

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Gesundheitliche Rückschläge

Kurz vor ihrem Tod hatte Parton eine für September geplante Konzertreihe in Las Vegas aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Die Auftritte in der nevada-amerikanischen Glücksspielmetropole waren ursprünglich bereits für das Vorjahr vorgesehen gewesen, wurden damals jedoch wegen einer Erkrankung auf 2026 verlegt.

Parton hatte öffentlich gemacht, dass ihr Immun- und Verdauungssystem in den vergangenen Jahren aus dem Gleichgewicht geraten seien und sie zudem an Nierensteinen leide. Gleichzeitig versicherte sie, weiterhin an mehreren Projekten zu arbeiten. Die verordneten Medikamente hätten sie jedoch zeitweise schwindlig gemacht – weshalb es ihr schlicht nicht möglich sei, in hohen Absätzen und schweren Strass-Kostümen mit ihren Instrumenten auf der Bühne zu stehen, ergänzte sie mit ihrer bekannten Selbstironie.

Einsatz für Kinder

Auch abseits der Bühne hinterließ Parton bleibende Spuren. Mit ihrer „Imagination Library“ setzt sie sich dafür ein, Kindern unabhängig vom Einkommen ihrer Familien den Zugang zu Büchern zu ermöglichen. Das 1995 in ihrer Heimat Tennessee gestartete Programm ist mittlerweile in fünf Ländern aktiv und hat bereits mehr als 300 Millionen kostenlose Bücher an Kinder verschickt.