Millionen Führerscheine laufen aus: Das müssen Autofahrer beachten

Millionen Österreicher haben noch einen Papierführerschein – doch der hat ein Ablaufdatum. Die Zeit zum Handeln läuft.

Rund 3,6 Millionen Papierführerscheine sind in Österreich nach wie vor im Umlauf. Wer noch eines dieser altgedienten Dokumente in der Schublade liegen hat, kommt um einen Wechsel nicht herum: Das klassische Papierformat muss in den kommenden Jahren verpflichtend gegen die moderne Scheckkarte eingetauscht werden. Betroffen sind dem Verkehrsministerium zufolge alle Führerscheine, die vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellt wurden.

Die Frist für den Umtausch ist klar definiert: Bis spätestens 19. Jänner 2033 müssen alle betroffenen Führerscheine in einen aktuellen Scheckkartenführerschein umgeschrieben werden. Ab diesem Zeitpunkt sind die alten Papierführerscheine sowie vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellte Scheckkartenführerscheine nicht mehr als gültige Führerscheindokumente anerkannt.

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EU-weite Vereinheitlichung

Der Hintergrund dieser Maßnahme reicht weit über die österreichische Innenpolitik hinaus. Grundlage ist ein EU-Beschluss aus dem Jahr 2006, der auf eine europaweite Vereinheitlichung des Führerscheinsystems abzielt. Die alten Papierdokumente, oft unübersichtlich und vergleichsweise leicht zu fälschen, sollen schrittweise durch einheitliche, fälschungssichere Ausweise im Scheckkartenformat abgelöst werden.

Auffällig ist dabei ein wesentlicher Unterschied zur deutschen Vorgehensweise. In Deutschland regelt ein gestaffelter Stufenplan den Umtausch, mit unterschiedlichen Fristen je nach Geburts- oder Ausstellungsjahr. Das Verkehrsministerium hat sich gegen einen solchen Stufenplan entschieden. Begründet wird dies damit, dass nationale, vorgezogene Umtauschfristen die von der EU eingeräumte Übergangsfrist bis 2033 für ältere Führerscheine verkürzen würden.

Wie viele der alten Papierführerscheine tatsächlich noch aktiv genutzt werden, lässt sich behördlich nicht exakt beziffern. Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit: Die Dokumente wurden seinerzeit nicht in einem zentralen Register erfasst. Klar ist jedoch, dass die Zahl in den kommenden Jahren kontinuierlich sinken wird, nicht zuletzt deshalb, weil viele ältere Lenkerinnen und Lenker ihre Berechtigung im Laufe der Zeit aus persönlichen Gründen ohnehin nicht mehr erneuern werden.

ÖAMTC fordert Tempo

Dass das Ministerium auf einen verbindlichen Stufenplan verzichtet, stößt beim ÖAMTC auf wenig Verständnis. Der Mobilitätsclub spricht in diesem Zusammenhang von einem „typisch österreichischen Abwarten“ und fordert vehement mehr Tempo beim Informationsfluss. Konkret verlangt der ÖAMTC, dass die betroffenen Autofahrerinnen und Autofahrer deutlich früher und proaktiver über die notwendigen Schritte aufgeklärt werden, um einen Ansturm auf die Behörden kurz vor Ablauf der Frist 2033 zu verhindern.

Wo und wie tauschen?

Für den Umtausch ist in Österreich jede Führerscheinbehörde zuständig: In Städten mit Landespolizeidirektion ist dies die Landespolizeidirektion (in Wien das Verkehrsamt), in Gemeinden ohne Landespolizeidirektion die Bezirkshauptmannschaft bzw. der Magistrat. Für den Wechsel vom Papierführerschein auf das Scheckkartenformat werden derzeit 73 Euro fällig. Angesichts dieser Kosten und des bürokratischen Aufwands empfiehlt das Verkehrsministerium allen Betroffenen, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben und den Umtausch rechtzeitig selbständig in die Wege zu leiten.