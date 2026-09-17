Führerschein ohne Schalten: Warum immer mehr Junge umsteigen

Automatik auf dem Vormarsch, Schalter noch immer Pflicht: In Vorarlbergs Fahrschulen zeichnet sich ein stiller Wandel ab.

In Vorarlberg werden Automatik-Führerscheine zwar immer häufiger ausgestellt, bleiben aber nach wie vor eine Ausnahme. Zwischen 2020 und 2025 stieg ihre Zahl von 36 auf 224 – der Anteil an allen Führerscheinen liegt dennoch bei lediglich 5,48 Prozent. Die Mehrheit der Fahrschüler entscheidet sich damit weiterhin für die Ausbildung mit manuellem Schaltgetriebe.

Code 78 & Kosten

Wer die Fahrprüfung ausschließlich auf einem Automatikfahrzeug ablegt, bekommt den sogenannten Code 78 in den Führerschein eingetragen – eine Beschränkung, die das Fahren von Schaltfahrzeugen untersagt. Wer diese Einschränkung später aufheben möchte, muss zusätzliche Fahrstunden absolvieren und eine ergänzende praktische Prüfung ablegen. Auf den Preis der Ausbildung hat die Wahl des Getriebes allerdings keinen Einfluss: „Die Kosten sind gleich hoch“, erklärt Michael Tagwerker, Fachvertreter der Fahrschulen in der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Aus der Fahrschule Mayer in Götzis ist zudem zu erfahren, dass „in den vergangenen zwei Jahren lediglich zwei Fahrschüler die entsprechende Aufstockung absolviert“ hätten.

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EU-Regelung 2029

Auf europäischer Ebene zeichnet sich eine relevante Änderung ab: Eine neue EU-Führerschein-Richtlinie sieht vor, dass die Automatikbeschränkung künftig durch eine zusätzliche Schulung oder eine spezielle praktische Prüfung mit einem Schaltwagen aufgehoben werden kann. In Österreich müssen die entsprechenden nationalen Regelungen bis 26. November 2028 erlassen werden, die Anwendung ist ab 26. November 2029 vorgesehen – was die Entscheidung für einen Automatik-Führerschein deutlich unkomplizierter machen würde.

Dass das Interesse an der Automatikausbildung wächst, zeigen auch die Zahlen der Easy Drivers-Fahrschulen: Dort hat sich der Anteil der Schüler, die auf Automatik setzen, in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Als Hauptgrund gilt der Wunsch, künftig Elektrofahrzeuge zu fahren. Im Jahr 2024 entfielen in Österreich rund 17,6 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen auf rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge – ein Trend, der sich auch in den Fahrschulen widerspiegelt. „Vor allem junge Menschen würden sich für den Automatikführerschein entscheiden“, heißt es aus den Fahrschulen.