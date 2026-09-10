Wien: Mit 102 km/h durch die 30er-Zone

102 km/h statt 30 – ein Wiener Fahrer raste durch eine Wohnzone und steht nun vor drastischen Konsequenzen.

In der Wiener Leberstraße hat die Landesverkehrsabteilung am Donnerstagmittag eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt – mit einem Ergebnis, das selbst für erfahrene Verkehrsbeamte bemerkenswert war.

Extremes Rasen

Ein mobiles Radarmessfahrzeug erfasste dabei einen Pkw, der mit rund 102 km/h durch eine Zone fuhr, in der lediglich 30 km/h erlaubt sind. Die Differenz von 72 km/h gilt als massiver Geschwindigkeitsverstoß und fällt klar in den Bereich des sogenannten extremen Rasens.

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Gegen den ertappten Fahrer wird ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet, darüber hinaus steht auch eine Beschlagnahme des Fahrzeugs im Raum.

Verschärfte Rechtslage seit 2024

Die drohende Fahrzeugbeschlagnahme basiert auf der verschärften Gesetzeslage: Seit 1. März 2024 können in Österreich Fahrzeuge von extremen Rasern bereits an Ort und Stelle vorläufig beschlagnahmt werden, wenn im Ortsgebiet die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 60 km/h überschritten wird. Bei Überschreitungen von mehr als 80 km/h kann die Behörde sogar die Beschlagnahme und den Verfall des Fahrzeugs anordnen, ohne dass es eines früheren Führerscheinentzugs wegen Raserei bedarf.

Der Wiener Fall mit 72 km/h Überschreitung liegt somit deutlich über der Schwelle für die vorläufige Beschlagnahme.