Diese 11 Skigebiete tragen das Qualitäts-Siegel

Höchste Standards auf steirischen Pisten: Elf Skigebiete dürfen sich mit dem begehrten Pistengütesiegel schmücken. Die Schwabenbergarena in Turnau ist erstmals dabei.

Elf steirische Skigebiete wurden mit dem begehrten Pistengütesiegel des Landes ausgezeichnet. Die Vergabe dieser Auszeichnung erfolgt nach strengen Maßstäben. Das seit 27 Jahren existierende Qualitätsmerkmal würdigt außergewöhnliche Standards in Bezug auf Sicherheit und Pistenqualität. Die Verleihung obliegt einem Fachgremium der Wirtschaftskammer Steiermark.

Vor der Zuerkennung des Siegels prüfen die Experten zahlreiche Faktoren: die kontinuierliche Pistenpflege, sicherheitsrelevante Aspekte wie Rettungsdienste und medizinische Versorgungseinrichtungen sowie das Vorhandensein zeitgemäßer Beschneiungstechnologie. Auch die Kennzeichnung der Pisten und die Beschilderung unterliegen einer gründlichen Inspektion.

Ausgezeichnete Skigebiete

Die Elite der steirischen Wintersportregionen konnte die Landesauszeichnung für sich verbuchen: Neben den Planai-Hochwurzen-Bahnen erhielten auch die Reiteralm, der Hauser Kaibling, die Turracher Höhe, die Murtal Seilbahnen, die Tauplitz Bergbahnen, der Hauereck Schilift, die Mariazeller Bürgeralpe, St. Lambrecht-Grebenzen sowie die Schilifte Schwengerer das Gütesiegel. Für all diese Skigebiete ist es bereits eine wiederholte Anerkennung ihrer Leistungen.

Als Neuzugang unter den prämierten steirischen Skiarealen präsentiert sich die Schwabenbergarena in Turnau. Das kompakte Gebiet am Hochschwab-Massiv bietet Wintersportlern zehn Kilometer Pisten und vier Schlepplifte – darunter sogar eine für den FIS-Europacup zertifizierte Abfahrt.

Qualitätsversprechen

Bei der Preisverleihung am Montag in Graz betonte der steirische Landeshauptmann und Sportreferent Mario Kunasek: „Das Steirische Pistengütesiegel steht für höchste Qualität, Sicherheit und Professionalität auf unseren Pisten.”

Fabrice Girardoni, der als Sprecher der steirischen Seilbahnbetreiber fungiert, unterstrich die touristische Bedeutung der Auszeichnung.

Das Siegel fördere das Vertrauen der Gäste, die bei ihrer Entscheidung für ein Skigebiet besonderen Wert auf Sicherheitsaspekte und erstklassige Qualität legen.