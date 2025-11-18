Bin erfahrene Alkoholikerin” – Ana Nikolic schockiert mit Geständnis

Zwischen Champagnergläsern und schonungsloser Offenheit: Sängerin Ana Nikolic enthüllt ihre Alkoholprobleme und deren überraschende Wurzeln in einem Podcast-Gespräch.

Sängerin Ana Nikolic hat in einem Podcast-Gespräch überraschend offen über ihre Alkoholprobleme gesprochen. Als Gastgeber Bojan Jovanovski, bekannt als Boki 13, ihr scherzhaft ein Glas Champagner anbot “damit sie sich nicht betrinkt”, nutzte die Künstlerin die Gelegenheit für ein schonungsloses Geständnis.

“Ich bin eine erfahrene Alkoholikerin, das ist kein Geheimnis”, erklärte Ana unverblümt. “Nach zwei Drinks weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Mittlerweile bin ich sowohl gegen Alkohol als auch gegen menschliche Dummheit resistent geworden – das eine kam mit dem anderen. Die Dummheit der Menschen hat mich zum Alkohol getrieben, der ist nur die Folge.”

Die Sängerin verwies auch auf familiäre Wurzeln ihres Problems: “Mein Großvater Branislav, mit dem ich den Geburtstag teile, war genau wie ich Alkoholiker. Vieles habe ich von ihm geerbt.” Während des Gesprächs zeigte sich Ana überrascht, als sie bemerkte, dass sie aufgrund der Kopfhörer den Moderator nicht richtig verstehen konnte.

Falsche Berufswahl

Im weiteren Verlauf des Interviews sprach die Künstlerin über ihre Schwierigkeiten im Umgang mit Belastungen: “Nicht jeder kann mit Druck umgehen – ich greife deswegen zur Flasche. Eigentlich hätte ich gar keine Sängerin werden sollen, sondern Ärztin.” Mit einer Mischung aus Resignation und Selbstironie fügte sie hinzu: “Das alles zieht sich schon so lange hin – die Unterhaltungsbranche und diese Last.

Alle gehen mir auf die Nerven. An meiner Stelle würdest du auch trinken. Ich habe mein ganzes Leben in die falsche Richtung gelenkt.”