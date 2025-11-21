Messer-Attacke am Keplerplatz: Vierter Täter gefasst, einer noch flüchtig

Brutaler Überfall am Keplerplatz: Fünf Bekannte attackierten ihr Opfer, verletzten es mit einem Messer und raubten 150 Euro. Vier Verdächtige sitzen bereits in U-Haft.

Nach einem schweren Raub in Wien-Favoriten hat die Landespolizeidirektion am Freitag die Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen bekannt gegeben. Während drei Verdächtige bereits unmittelbar nach der Tat gefasst wurden, konnte nun am 10. November auch ein 17-Jähriger aufgrund einer Festnahmeanordnung in Gewahrsam genommen werden.

Der Vorfall ereignete sich am 10. Oktober im Bereich des Keplerplatzes in Wien-Favoriten. Dort wurde ein 25-jähriger Mann von fünf ihm bekannten Personen attackiert, mehrfach geschlagen und mit einem Messer am Fuß verletzt. Die Täter erbeuteten 150 Euro. Dem nun festgenommenen syrischen Staatsangehörigen wird zusätzlich vorgeworfen, in einem separaten Fall einen Gleichaltrigen mit einem Messer verletzt zu haben.

Verdächtige in Haft

In den polizeilichen Befragungen bestritt der 17-Jährige die Vorwürfe – eine Haltung, die auch seine mutmaßlichen Mittäter einnahmen: ein 19-jähriger Syrer, ein 21-jähriger Algerier sowie ein 29-jähriger Marokkaner. Alle vier Verdächtigen befinden sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in einer Justizanstalt.

Die Ermittlungen bezüglich des noch flüchtigen fünften Tatverdächtigen werden vom Landeskriminalamt Wien geführt.