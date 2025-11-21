Riesensprung mit Samsungs Mega-Update: Darauf können sich Nutzer freuen

Samsung setzt bei seinem Comeback in San Francisco voll auf KI-Power. Die Galaxy S26-Serie bringt intelligente Assistenzfunktionen, die den Alltag revolutionieren sollen.

Samsung kehrt für die Präsentation seiner Galaxy S26-Serie nach San Francisco zurück. Für den 25. Jänner 2026 plant der südkoreanische Technologiekonzern ein großes Unpacked-Event in der kalifornischen Metropole, wie das Wirtschaftsblatt “Money Today” berichtet. Die Wahl des Veranstaltungsortes erscheint strategisch durchdacht, gilt San Francisco doch als globales Zentrum für Künstliche Intelligenz – ein Schwerpunkt, der perfekt zur aktuellen Ausrichtung des Unternehmens passt. Seit der Vorstellung der Galaxy S23-Reihe im Jahr 2023 hat Samsung dort keine Großveranstaltung mehr durchgeführt. Der gewählte Termin deutet zudem darauf hin, dass die neue Smartphone-Generation etwas später als in den Vorjahren auf den Markt kommen wird.

Mit den neuen Geräten führt Samsung auch seine überarbeitete Benutzeroberfläche One UI 8.5 ein. Verschiedene Online-Leaks geben bereits Einblicke in die kommenden Funktionen. Der Hersteller scheint dabei besonders auf eine tiefere Integration seiner Galaxy-AI-Technologie in den Nutzeralltag zu setzen.

KI-Assistent Now Nudges

Nach Informationen der Tech-Website “Sam Mobile” wird “Now Nudges” eine zentrale Rolle unter den neuen Smart-Tools spielen – eine Funktion, die Ähnlichkeiten mit Googles “Magic Cue” auf den Pixel-10-Geräten aufweist und sich an die persönlichen Gewohnheiten der Anwender anpasst. Der KI-gestützte Assistent “Now Nudges” soll relevante Informationen proaktiv vorschlagen, bevor Nutzer aktiv danach suchen müssen. Das System kann dabei auf frühere Inhalte wie Chatverläufe, Screenshots oder andere gespeicherte Daten zurückgreifen und diese in passenden Momenten wieder ins Gedächtnis rufen.

Eine weitere Neuerung trägt den Namen “Fill Out Forms Easily”: Diese Funktion analysiert Eingaben auf Webseiten und kann Formulare automatisch mit zuvor verwendeten persönlichen Angaben ausfüllen. Die Innovation “Get Things Done Quickly” erkennt Kontexte auf dem Bildschirm und bietet situationsabhängige Aktionen an.

Intelligente Funktionen

Empfängt ein Nutzer beispielsweise eine Nachricht mit Standortangaben, kann das System direkt den Wechsel zu Google Maps vorschlagen. Auch bei fremdsprachigen Texten soll One UI 8.5 automatisch Übersetzungshilfen anbieten. Diese intelligenten Assistenzfunktionen werden laut Vorabinformationen in gängigen Kommunikations- und Social-Media-Anwendungen wie WhatsApp, Facebook und Instagram funktionieren.

Der vollständige Funktionsumfang von One UI 8.5 wird voraussichtlich Ende des Jahres bekannt, wenn Samsung sein Beta-Programm startet.

Spätestens mit der offiziellen Markteinführung des Galaxy S26 erhalten Nutzer dann Zugang zu allen Neuerungen der Benutzeroberfläche.