Motorradbesitzer überrascht Teenager bei Diebstahl

Auf frischer Tat ertappt: Ein Motorradbesitzer überraschte einen Teenager bei einem Diebstahlversuch in einer Wiener Garage und alarmierte sofort die Polizei.

Ein 41-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen in Wien-Brigittenau einen mutmaßlichen Diebstahl verhindert. Der Fahrzeugbesitzer entdeckte gegen 8:30 Uhr in einer Garage einen Jugendlichen, der sich an seinem Motorrad zu schaffen machte. Der junge Mann ergriff sofort die Flucht, als er den Eigentümer bemerkte. Der Motorradbesitzer handelte rasch und wählte umgehend den Polizeinotruf.

Schnelle Festnahme

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten den flüchtenden 16-jährigen Österreicher noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes stellen. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten Einbruchswerkzeug im Rucksack des Teenagers, welches konfisziert wurde. In der Garage wurden drei Motorräder mit Beschädigungen vorgefunden, für die der Jugendliche verantwortlich sein könnte.

Laufende Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Überstellung des 16-jährigen Tatverdächtigen in eine Justizanstalt an. Die polizeilichen Untersuchungen zum exakten Ablauf der Tat sowie zu möglichen weiteren Straftaten sind noch nicht abgeschlossen.

Dem Jugendlichen wird versuchter Einbruchsdiebstahl zur Last gelegt.