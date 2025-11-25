Vorsicht beim Boarding: Airlines verschärfen Regeln für beliebtes Reise-Gadget

Wer mit Powerbank fliegt, sollte aufpassen: Die mobilen Energiespender unterliegen strengen Luftfahrtregeln. Nicht jedes Modell darf mit an Bord.

Powerbanks sind für viele Reisende mittlerweile unentbehrlich geworden – sei es auf Festivals, bei ausgedehnten Sightseeing-Touren oder während langer Arbeitstage fernab von Steckdosen. Die Palette reicht von winzigen Modellen für die Jackentasche bis hin zu leistungsstarken Energiespeichern, die ein Smartphone mehrfach vollständig aufladen können. Gerade im Urlaub erweisen sich die mobilen Ladegeräte als besonders wertvoll, da energiehungrige Anwendungen wie Navigations-Apps oder Mietwagen-Systeme die Akkus schnell leeren. Ob beim Strandbesuch, auf Wanderrouten oder während Bootsausflügen – überall dort, wo keine Lademöglichkeit existiert, sorgen Powerbanks für Unabhängigkeit.

Die praktischen Energiespeicher haben jedoch auch die Aufmerksamkeit der Luftfahrtbranche auf sich gezogen. Nach mehreren Zwischenfällen mit Bränden und Explosionen, ausgelöst durch Überhitzung oder Kurzschlüsse in den Lithium-Ionen-Zellen, haben Fluggesellschaften weltweit ihre Sicherheitsbestimmungen angepasst. Während der Transport im aufgegebenen Gepäck nahezu überall untersagt ist, dürfen Powerbanks im Handgepäck mitgeführt werden – allerdings mit klaren Einschränkungen: Geräte mit einer Kapazität bis 100 Wattstunden (Wh) sind in der Regel ohne Anmeldung gestattet, solche zwischen 100 und 160 Wh benötigen eine vorherige Genehmigung der Airline, und Modelle über 160 Wh sind grundsätzlich nicht zugelassen.

Airline-Regelungen

Die einzelnen Fluggesellschaften handhaben die Vorschriften unterschiedlich. Bei Austrian Airlines ist die Mitnahme im Handgepäck erlaubt, wobei ab 100 Wh eine spezielle Transportgenehmigung erforderlich wird. Die Lufthansa-Gruppe gestattet zwar generell die Mitführung, verbietet jedoch teilweise das Aufladen oder die Verwendung während des Fluges. Asiatische Airlines wie Singapore Airlines und Cathay Pacific setzen auf strenge Nutzungs- und Ladeverbote, manchmal sogar im Gepäckfach. Fluglinien aus der Golfregion, darunter Emirates, untersagen jeglichen Gebrauch an Bord.

Reise-Tipps

Für eine reibungslose Reise empfiehlt es sich, vor dem Abflug die Wattstunden-Angabe der eigenen Powerbank zu kontrollieren und beschädigte Geräte keinesfalls mitzunehmen. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sollte der Energiespeicher in einer Schutzhülle oder einem separaten Beutel transportiert werden. Der Akku sollte vollständig geladen und im Handgepäck griffbereit verstaut werden. Da sich die Bestimmungen je nach Flugroute ändern können, ist es ratsam, die aktuellen Regelungen der jeweiligen Fluggesellschaft vorab zu recherchieren.