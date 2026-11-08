Gesuchter Marsalek prahlt: ,,Haben erfolgreich Kurz gestürzt“

Eine Nachricht an einen Spion lässt aufhorchen. Der flüchtige Ex-Manager reklamiert einen Machtwechsel in Wien für sich, belegt ist nichts.

Der flüchtige frühere Wirecard-Vorstand Jan Marsalek (46) soll laut Ermittlungsunterlagen für sich in Anspruch genommen haben, am politischen Ende von Sebastian Kurz (40) mitgewirkt zu haben. Belege für eine solche Operation gibt es nicht.

Am 22. Oktober 2021 schrieb Marsalek in einer Nachricht, „wir“ hätten den früheren Kanzler „erfolgreich gestürzt“. Dabei verwies er auf die Beschlagnahme eines Mobiltelefons. Kurz hatte seinen Rücktritt bereits am 9. Oktober 2021 angekündigt.

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Empfänger der Botschaft war Orlin Roussev, der eine in Großbritannien für Russland tätige Spionagegruppe angeführt hat und zu 10 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt wurde. Britische Ermittler gehen davon aus, dass Marsalek unter dem Decknamen „Rupert Ticz“ mit ihm in Kontakt stand.

In den österreichischen Unterlagen ist festgehalten, Marsalek habe „unmissverständlich“ erklärt, „sie“ hätten den Kanzler „gestürzt“. Diese Aussage bringen die Unterlagen mit einer behaupteten Beteiligung an einer Handy-Beschlagnahme in Verbindung. Eine direkte russische Einflussnahme wird lediglich als Verdacht geführt, Beweise dafür gibt es nicht.

Chat im Detail

Zunächst ging es in der Nachricht um einen Mann, der eine Zeit lang „für uns gearbeitet“ habe und nun Ziel einer „Hexenjagd durch das Team des ehemaligen Kanzlers“ sei. Danach behauptete Marsalek, „wir“ hätten Kurz „erfolgreich gestürzt“, und zwar durch die Beschlagnahme des Handys eines Freundes des Politikers, der die „geheime Wahlkampffinanzierung“ verwaltet habe.

Im selben Chat bezeichnete er das Geschehen als „ziemlich chaotische Geschichte“ und schrieb im Original: „And the rest of the chats ‚killed‘ the chancellor“. Er bezog sich zudem auf den Fall von Thomas Schmid, dessen Mobiltelefon österreichische Ermittler schon am 12. November 2019 sichergestellt hatten.

Am 6. Oktober 2021 folgten Durchsuchungen im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium und in der ÖVP-Zentrale. Hintergrund war der Verdacht, dass politisch vorteilhafte Umfragen und Medienberichte auf Staatskosten finanziert worden seien. Drei Tage später kündigte Kurz seinen Rücktritt an.

Reaktionen und Ermittlungen

Aus dem Umfeld von Kurz hieß es, er habe die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets für politisch motiviert gehalten. Als er von einer möglichen Verbindung nach Russland erfahren habe, sei er schockiert gewesen.

Der britische Labour-Abgeordnete Graeme Downie bezeichnete die Erkenntnisse als „besorgniserregend“. Er erinnerte daran, dass es ein strategisches Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei, Demokratien zu spalten.

Bei den Festnahmen im Netzwerk von Roussev sicherte die britische Polizei Hunderttausende Nachrichten, ein Teil davon ging an österreichische Ermittler. In Österreich wird nun geprüft, ob Angehörige von Nachrichtendiensten Informationen an Marsalek und damit an Russland weitergaben.

Marsalek ist seit dem Zusammenbruch von Wirecard im Juni 2020 auf der Flucht, in der Bilanz fehlten rund 1,9 Milliarden Euro. Er wird wegen Betrugs gesucht, zudem laufen in mehreren europäischen Ländern Ermittlungen wegen Spionage.

Das österreichische Innenministerium und das Bundeskriminalamt äußern sich nicht zu laufenden Verfahren.