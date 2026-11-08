Österreichisches Paar im Terror-Albtraum: Frau überlebt Angriff in Krakau nicht

Schüsse aus einem Auto erschüttern den Krakauer Marktplatz. Für die Ermittler beginnt die Suche nach dem Motiv in einem Wohnhaus.

Sechs Menschen haben auf dem Krakauer Marktplatz ihr Leben verloren, unter ihnen eine Österreicherin, deren Ehemann bei dem Angriff verletzt wurde. Die Behörden werten die Tat als Terrorakt und gehen der Frage nach, ob ein rechtsextremes Motiv dahintersteckt.

Der mutmaßliche Täter, 24 Jahre alt, feuerte am Samstag aus einem Auto heraus wahllos auf Passanten am Krakauer Marktplatz. Wie Polens Innenminister Marcin Kierwinski mitteilte, wurde der Mann angeschossen und festgenommen. Von den sechs Todesopfern stammen vier aus Polen, eine Person aus Großbritannien und eine Frau aus Österreich.

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Die fünf Verletzten kommen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland. Nach Angaben von Dorota Litwicka vom Verein Krakauer Kutscher wurden mehrere Kutscher schwer verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Medienberichten zufolge erlitten außerdem mehrere Kutschpferde oberflächliche Verletzungen.

Ermittlungen und Motiv

Die polnische Staatsanwaltschaft qualifiziert die tödlichen Schüsse als terroristische Straftat. Ermittelt wird wegen der Tötung von sechs Personen sowie wegen versuchten Mordes an zahlreichen weiteren Menschen, darunter Polizisten. Was den Mann zur Tat getrieben hat, ist weiterhin unklar.

Innenminister Kierwinski sagte allerdings, es gebe Anzeichen dafür, dass der Täter „von rechtsextremistischen Ideologien fasziniert gewesen sei“. Regierungschef Donald Tusk äußerte sich so: „Bis jetzt hatten wir in Polen noch keinen so drastischen Fall von Terrorismus, denn so muss man diesen brutalen Angriff auf lebende Menschen in Krakau nennen.“

Parallel dazu untersuchen die Behörden den Tod von drei weiteren Menschen in Ostrowiec Swietokrzyski. In einem Wohnhaus fand man den Vater, die Mutter und die Schwester des mutmaßlichen Schützen, alle mit Schussverletzungen und tot. Die Ermittler sehen im vorliegenden Beweismaterial Hinweise darauf, dass dieselbe Person auch für diese Taten verantwortlich ist.

Internationale Reaktionen

Seit Sonntag gilt in Polen eine zweitägige Staatstrauer. Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) hielt fest: „Mit großer Bestürzung habe ich erfahren, dass eine österreichische Staatsbürgerin bei dem furchtbaren Anschlag in Krakau ihr Leben verloren hat. Ihr Ehemann wurde dabei verletzt.“

Weiters sagte sie: „Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrem Mann, ihrer Familie und allen Menschen, die ihr nahestanden. Ihnen gilt mein aufrichtiges Mitgefühl.“ Das Außenministerium stehe in engem Austausch mit den polnischen Behörden und unterstütze die Angehörigen. Dank sprach die Ministerin den Teams des Generalkonsulats in Krakau und der österreichischen Botschaft in Warschau für deren Einsatz aus.

In einer zusätzlichen Stellungnahme formulierte sie: „Rechtsextremismus entsteht nicht über Nacht. Extremismus wächst überall dort, wo menschenfeindliche Rhetorik salonfähig wird. Wo Grenzen des Sagbaren immer weiter verschoben werden. Wo politische Verantwortungsträger wegsehen, relativieren oder Hass gezielt verstärken, weil es ihnen politisch nützt. Das zerstört unsere Gesellschaft und bedroht unsere Sicherheit.“

Quer durch Europa trafen Beileidsbekundungen ein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Tat als schockierend und sagte: „Im Namen des ukrainischen Volkes und auch persönlich spreche ich den Familien und Angehörigen der Opfer mein aufrichtiges Beileid aus.“ Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte, nannte das Geschehen eine „Tragödie, die weit über Polen hinaus zu spüren sein wird„.

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Premierministerin Giorgia Meloni bekundeten ihre Anteilnahme. Der Krakauer Erzbischof Grzegorz Rys appellierte an den Zusammenhalt: „Wir wollen nicht, wir können nicht, wir sind nicht fähig, in einem solchen Augenblick gleichgültig zu sein.“

In sozialen Netzwerken und im Fernsehen kursierte binnen kurzer Zeit Bildmaterial von der Tat und von Menschen, die sich in Sicherheit brachten. Gegenüber dem Sender Polsat News schilderte ein Augenzeuge: „Im ersten Moment hat großes Chaos geherrscht. Die Menschen haben begonnen, sich hektisch zu bewegen, ich habe umgestürzte Tische gesehen.“

Ein weiterer Augenzeuge erzählte: „Plötzlich ist ein Auto herangefahren, und ein Mann hat begonnen, aus dem Fenster des Wagens zu schießen.“ Das Gesicht des Angreifers sei nicht zu erkennen gewesen, da er einen Helm oder eine Maske getragen habe.