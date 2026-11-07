„Menschen rannten um ihr Leben“: Augenzeugen schildern dramatische Szenen (VIDEO)

Schüsse hallen über den Hauptplatz, Touristen und Einheimische suchen Deckung. Die Polizei greift ein, doch das Motiv bleibt im Dunkeln.

Auf dem Hauptplatz von Krakau hat am Nachmittag ein Angreifer das Feuer auf Passanten eröffnet. Nach ersten Informationen kamen fünf Menschen ums Leben, etwa zehn wurden verletzt.

Die Polizei stoppte den Täter und brachte ihn verletzt in ein Spital. Wer er ist und welches Motiv hinter der Tat steckt, ist bislang unbekannt.

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Zeugen berichten, der Mann sei aus einem Auto gestürmt und habe sofort zu schießen begonnen. Unter den Verletzten befinden sich auch Polizisten. Sämtliche Rettungsdienste waren rasch zur Stelle, medizinische Teams versorgten die Verletzten, die Polizei sicherte den Bereich rund um den Platz.

Erste Meldungen

Die Stadt Krakau meldete auf der Plattform X: „Auf dem Hauptplatz ist es zu einer Schießerei gekommen. Die Notdienste sind vor Ort. Zusätzlich läuft ein Polizeieinsatz in der Dietla-Straße. Wir warten auf die offizielle Bestätigung über das Ausmaß des Vorfalls und die Zahl der Opfer.“ Wie die Nachrichtenagentur PAP berichtet, wurde der Angreifer von der Polizei angeschossen und in ein Spital gebracht. Ein Video zeigt den Einsatz der Beamten.

⚠️ UPDATE: At least 5 people were killed, and around a dozen were injured after a gunman opened fire on random pedestrians in Krakow, Poland. The suspect was shot by police and taken to hospital. The shooting occurred near the Main Market Square. Shooting – Cracow – Poland https://t.co/Whc6ArBuiN — GeoTechWar (@geotechwar) November 7, 2026

Augenzeugen berichten

„Wir waren auf dem Weg zum Geschäft, als wir die Schüsse hörten. Die Leute begannen zu flüchten, die Ausländer verstanden nicht, was los war. Wir hörten etwa zwanzig Schüsse“, schilderte einer der Väter dem polnischen Portal Fakt. Ein Leser der Gazeta Krakowska erzählte: „Mich hat eine Frau angerufen, sie arbeitet in der Nähe des Hauptplatzes. Sie sagte, jemand schieße, und die Leute würden panisch in die Bars laufen. Später hörte sie, dass ein Polizist auf jemanden geschossen habe.“

W Krakowie ktoś strzelał do przypadkowych ludzi w centrum na rynku. 5 osób nie żyje, nie wiem ile rannych… 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 https://t.co/HEk2SneBV1 — Patryk 🇵🇱 (@Benchm4de) November 7, 2026

Auch der Zeuge Aleksander schilderte Fakt die dramatischen Minuten: „Wir gingen zum Geschäft und hörten Schüsse. Wir drehten uns um, die Leute begannen zu laufen, und die Touristen wussten nicht, was los war. Wir hörten etwa zwanzig Schüsse, rannten ins Geschäft, und die Verkäuferin sperrte die Tür zu, also warteten wir eine Weile. So eine Panik habe ich noch nie gesehen. Die Leute versteckten sich in den Geschäften.“

Ein weiterer Augenzeuge sagte: „Ich habe einen jungen Mann gesehen, er begann mit einem Maschinengewehr zu schießen. Mir scheint, dass er nicht wahllos schoss, sondern zielte. Er trug eine Art Polizeimaske und eine Brille. Danach schoss er in der Nähe der Kirche, alle flüchteten.“