Ohrfeige im Rettungswagen: Ärztin auf Fahrt zur Notaufnahme attackiert

Nach dem Hausbesuch will eine Ärztin helfen. Auf der Fahrt zur Notaufnahme eskaliert die Lage, jetzt reagiert das Institut mit neuen Regeln.

Ein Patient hat auf der Fahrt nach einem Hausbesuch eine Ärztin geschlagen. Die Polizei nahm den Mann fest, das Institut kündigte unterdessen ein neues Protokoll für Hausbesuche an.

Das Team war am Donnerstag gegen 23:00 Uhr zu einem Hausbesuch in die Husinskih-Rudara-Straße in Podgorica, Montenegro, gerufen worden. Die Ärztin kam zu dem Schluss, dass der Patient in die Notaufnahme gebracht werden muss. Noch während der Fahrt schlug der Mann die Ärztin, danach beleidigte er sie und die Krankenschwester.

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Polizei greift ein

Das Team brachte den Transport trotzdem zu Ende und übergab den Patienten im Notfallbereich. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet, die den Verdächtigen festnahm. Wie es weitergeht, entscheidet nun die zuständige Staatsanwaltschaft.

Neues Protokoll

Das Institut versicherte, alles zu unternehmen, um seine Mitarbeiter zu schützen, und erwarte für die Verantwortlichen die strengsten Sanktionen. Außerdem wird ein Protokoll für die Annahme von Anrufen bei Hausbesuchen eingeführt, das dringende von nicht dringenden Fällen trennt.

Als dringend gelten laut Institut Gefährdungen der Herztätigkeit, der Atmung und des Bewusstseins sowie Verkehrstraumata.