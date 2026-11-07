Kiew sitzt im Dunkeln, die Führung streitet im Netz. Zwischen Präsident und Bürgermeister fliegen schwere Vorwürfe über die Schuld am Ausfall.

Die ukrainische Energieversorgung ist nach russischen Angriffen schwer in Mitleidenschaft gezogen. In Kiew müssen Einwohner wie Unternehmen mit langen Strom- und Wasserausfällen zurechtkommen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Verantwortung auch bei der Stadt, Bürgermeister Vitali Klitschko lässt das nicht gelten.

Erneut hat Selenskyj den Kiewer Rathauschef ins Visier genommen. Auf Telegram schrieb der Staatschef: „Das sind die Folgen nicht umgesetzter Beschlüsse auf städtischer Ebene zur Vorbereitung auf die Heizperiode sowie auf diese russische Operation gegen die ukrainische Energiewirtschaft“. Die Lage in der Drei-Millionen-Stadt bezeichnete er als besonders schwer: „Die Herausforderungen sind sehr ernst“.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Regierung setze zusätzliche Maßnahmen, um den Betroffenen zu helfen, so Selenskyj. Mit Deutschland und Spanien gebe es neue Vereinbarungen über die Lieferung von Generatoren, Kabeln und weiterer Ausrüstung. „Ich habe dazu mit den Staats- und Regierungschefs und Unternehmen während meiner Besuche gesprochen“, erklärte er.

Klitschkos Reaktion

Klitschko wies die Vorwürfe zurück. Bei Telegram fragte er: „Wie hätte die Hauptstadt denn der ‚russischen Sonderoperation gegen die ukrainische Energiewirtschaft‘ vorbeugen sollen?“ In Kiew werde seit dem 16. Oktober Fernwärme geliefert, betonte er.

Vertreter der Hauptstadt seien zu den vom Präsidenten erwähnten Beratungen gar nicht eingeladen gewesen. Klitschko warf Selenskyj „Manipulation“ und „Lüge“ vor. „Widerwärtig sieht das alles in Bezug auf die Einwohner der Hauptstadt aus“, schrieb er.

Zugleich hob er die Arbeit jener Fachkräfte hervor, die „unter Einsatz ihres Lebens unter Beschuss rund um die Uhr praktisch Unmögliches leisten“. Selenskyjs Kenntnis der „realen Situation um die Energieversorgung“ stellte er in Zweifel und verwies auf das landesweite Verbundnetz: „Und wenn dieses Netz im ganzen Land zerstört wird, kann es nicht an manchen Orten noch leuchten, während Klitschko an anderen alles abgeschaltet hat.“

Weitere Regionen

Kiew ist laut Selenskyj nicht die einzige Region mit erheblichen Problemen. Auch in den Großstädten Dnipro, Charkiw und Odessa sowie in den Regionen Schytomyr, Sumy, Tscherkassy, Poltawa und Winnyzja ist die Lage angespannt.

Millionen Ukrainer leben bei herbstlichen Temperaturen ohne Heizung und müssen immer wieder Ausfälle von Strom und Wasser verkraften. Die vereinbarten Lieferungen von Generatoren, Kabeln und Ausrüstung aus Deutschland und Spanien sollen die Notfallkapazitäten stärken.

In den vergangenen Wochen hat das russische Militär seine Angriffe mit Drohnen und Raketen auf ukrainische Energieanlagen verstärkt. Selenskyj warnte am Abend vor neuen Angriffen auf Energieziele und auf die wichtigen Brücken über den Fluss Dnipro.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion.