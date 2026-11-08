240 Euro pro Kind: Bisher rund 5.000 Anträge auf neue Unterstützung

Tausende Alleinerziehende haben Hilfe beantragt, doch erst bei wenigen Familien ist sie angekommen. Der neue Fonds trifft einen Nerv.

Seit dem Start im Juli sind beim Unterstützungsfonds für Alleinerziehende rund 5.000 Anträge eingegangen. Etwa 4.500 davon befinden sich noch in Bearbeitung, erste Auszahlungen sind aber bereits erfolgt.

Nach Angaben des Sozialministeriums wurden 250 Ansuchen negativ beschieden. Mehrere hundert Betroffene haben bereits Geld erhalten. Bei zahlreichen der noch offenen Fälle sind Nacherhebungen erforderlich.

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Das Sozialministeriumsservice prüft die eingelangten Anträge sorgfältig und arbeitet an einer raschen Erledigung.

Klare Ansage

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) begründete die Einrichtung des Fonds mit den Worten: „Wir haben diesen Fonds geschaffen, weil es nicht sein kann, dass Alleinerziehende und ihre Kinder finanziell im Stich gelassen werden, nur weil ein unterhaltspflichtiger Elternteil seiner Verantwortung nicht nachkommt.“ Die eingelangten Ansuchen verdeutlichen den Bedarf.

Fonds-Details

Der Fonds ist mit bis zu 35 Millionen Euro pro Jahr dotiert. Vorgesehen sind monatlich 240,60 Euro pro Kind, die grundsätzlich zwölfmal jährlich ausbezahlt werden.

Der Betrag wird jährlich angepasst.

Für Halbwaisen, die keinen Anspruch auf Hinterbliebenenleistungen haben, sind 14 Auszahlungen pro Jahr vorgesehen.