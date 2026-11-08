Warum ab Jänner plötzlich Geld beim Gehalt fehlen kann

Tausende Eltern in Österreich lassen sich den Familienbonus Plus bereits monatlich über ihren Arbeitgeber auszahlen. Doch ab Jänner 2027 könnte auf manchen Gehaltszetteln plötzlich eine unangenehme Überraschung warten. Grund sind neue Aufteilungsregeln und ein Formular, das betroffene Arbeitnehmer rechtzeitig abgeben müssen.

Für viele Familien ist der Familienbonus Plus ein wichtiger Bestandteil ihrer monatlichen Finanzplanung. Bis zu 166,68 Euro pro minderjährigem Kind können dadurch monatlich an Einkommensteuer eingespart werden. Bei zwei Kindern sind das immerhin 333,36 Euro. Doch wer bisher den gesamten Bonus erhalten hat, sollte noch vor Jahresende überprüfen, ob die bisherige Regelung ab 2027 überhaupt weitergeführt werden darf.

Warum Arbeitgeber den Familienbonus einstellen müssen

Ab 1. Jänner 2027 gelten in Österreich neue Regeln für die Aufteilung des Familienbonus Plus zwischen zwei anspruchsberechtigten Elternteilen.

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Für Kinder ab vier Jahren darf ein Elternteil grundsätzlich nicht mehr den gesamten Steuerbonus beanspruchen. Stattdessen sind nur noch Aufteilungen von 75 zu 25 Prozent oder 50 zu 50 Prozent vorgesehen.

Ausnahmen bestehen insbesondere dann, wenn im gemeinsamen Haushalt ein Kind unter vier Jahren lebt oder für ein Kind erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird.

Besonders wichtig: Arbeitgeber müssen die neuen Bestimmungen bei der Lohnverrechnung berücksichtigen. Ist eine bisherige vollständige Berücksichtigung nicht mehr zulässig, darf sie nicht einfach unverändert weiterlaufen.

Damit der Familienbonus weiterhin monatlich berücksichtigt werden kann, benötigen betroffene Arbeitnehmer eine neue Erklärung.

Zwei Kinder: Plötzlich fehlen 250 Euro monatlich

Was das praktisch bedeuten kann, zeigt ein fiktives Beispiel.

Ein Familienvater verdient 2.800 Euro netto und hat zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren. Seine Frau arbeitet Teilzeit und bezahlt aufgrund ihres niedrigen Einkommens kaum Einkommensteuer.

Bisher beansprucht der Vater den gesamten Familienbonus Plus. Dadurch reduziert sich seine monatliche Lohnsteuer um 333,36 Euro.

Ab 2027 darf er unter den angenommenen Voraussetzungen höchstens 75 Prozent erhalten. Das wären 250,02 Euro monatlich.

Hat er die erforderliche neue Erklärung nicht rechtzeitig beim Arbeitgeber abgegeben, kann die laufende Berücksichtigung zunächst vollständig ausgesetzt werden.

Damit könnten auf seinem Gehaltszettel vorübergehend 250,02 Euro weniger an Steuerentlastung aufscheinen, als ihm nach der neuen Aufteilung eigentlich zustehen würden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der Anspruch endgültig verloren ist. Der Familienbonus kann nachträglich über die Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden.

Dieses neue Formular ist entscheidend

Das Finanzministerium hat für die neuen Regeln das Formular E 33 vorgesehen. Es ersetzt für die laufende Beantragung ab 2027 das bisherige Formular E 30.

Arbeitnehmer, deren bisherige Aufteilung nicht mehr zulässig ist, müssen das neue Formular bei ihrer Personalverrechnung beziehungsweise ihrem Arbeitgeber einreichen.

Zusätzlich benötigt der Arbeitgeber einen Nachweis über den Familienbeihilfenbezug. Bei getrennt lebenden Eltern können entsprechende Unterhaltsnachweise erforderlich sein.

Die Bestätigung über den Bezug der Familienbeihilfe kann über FinanzOnline angefordert werden. Sie wird anschließend im persönlichen Nachrichtenbereich bereitgestellt.

Wichtig: Das Formular wird beim Arbeitgeber und nicht beim Finanzamt eingereicht.

Müssen jetzt alle Eltern ein neues Formular abgeben?

Nein. Das Finanzministerium stellt ausdrücklich klar, dass nicht automatisch alle Familien betroffen sind.

Wer den Familienbonus Plus bereits im Verhältnis 50 zu 50 Prozent aufteilt und dessen Anspruchsvoraussetzungen unverändert bleiben, muss grundsätzlich keine neue Erklärung einreichen.

Auch bei Kindern unter vier Jahren oder beim Bezug erhöhter Familienbeihilfe kann die bisherige vollständige Berücksichtigung weiter zulässig sein.

Entscheidend ist, ob die bisherige Aufteilung auch ab 2027 gesetzlich erlaubt ist und der Arbeitgeber die dafür notwendigen Informationen besitzt.

Eine neuerliche Erklärung kann außerdem notwendig werden, wenn das jüngste Kind vier Jahre alt wird oder andere anspruchsrelevante Umstände eintreten.

Ein weiterer Fehler kann teuer werden

Unabhängig von der neuen Formularregel gibt es eine zweite Falle, die Eltern kennen sollten.

Wer den Familienbonus Plus bereits monatlich über seinen Arbeitgeber erhält und später eine Arbeitnehmerveranlagung durchführt, muss den Familienbonus dort erneut beantragen.

Wird darauf vergessen, kann es zu einer unerwarteten Steuernachzahlung kommen, obwohl der Bonus während des Jahres korrekt berücksichtigt wurde.

Für das Steuerjahr 2026 gelten noch die bisherigen Aufteilungsregeln. Die neuen Bestimmungen betreffen erst das Jahr 2027.

Was Eltern jetzt konkret tun sollten

Betroffene Arbeitnehmer sollten noch vor Jahresende ihre bisherige Aufteilung kontrollieren und bei der Personalverrechnung nachfragen, ob ein neues Formular E 33 benötigt wird.

Ebenso sinnvoll ist es, gemeinsam mit dem anderen Elternteil zu prüfen, welche Aufteilung steuerlich tatsächlich genutzt werden kann.

Fehlen Unterlagen, kann die laufende Steuerentlastung ausbleiben. Wer rechtzeitig handelt, verhindert zumindest, dass zusätzlich zur gesetzlichen Änderung auch noch ein vermeidbares Loch im monatlichen Haushaltsbudget entsteht.