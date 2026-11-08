Warum der vierte Geburtstag ab 2027 teuer werden kann – Trifft auch Geschwister

Ein Kindergeburtstag ist normalerweise ein Grund zum Feiern. Doch ab 2027 kann ausgerechnet der vierte Geburtstag des jüngsten Kindes für Familien in Österreich finanzielle Folgen haben. Besonders überraschend: Die Änderung betrifft unter bestimmten Voraussetzungen nicht nur das Geburtstagskind, sondern auch seine älteren Geschwister.

Für viele Eltern ist der Familienbonus Plus eine wichtige finanzielle Entlastung. Bis zu 2.000,16 Euro jährlich können dadurch pro minderjährigem Kind an Einkommensteuer eingespart werden. Doch ab 1. Jänner 2027 gelten neue Aufteilungsregeln. Was zunächst nach einer kleinen steuerlichen Anpassung klingt, kann für manche Familien mehrere Hundert Euro Unterschied bedeuten.

Drei Kinder und plötzlich 875 Euro weniger

Wie überraschend die neue Regelung sein kann, zeigt ein konkretes Rechenbeispiel.

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Eine Familie lebt mit drei Kindern im Alter von zehn, sieben und drei Jahren in Österreich. Der Vater arbeitet Vollzeit und bezahlt ausreichend Einkommensteuer. Die Mutter arbeitet nur wenige Stunden wöchentlich und verdient so wenig, dass sie keine Einkommensteuer zahlt.

Bisher konnte der Vater den gesamten Familienbonus Plus für alle drei Kinder beanspruchen. Das entspricht 6.000,48 Euro jährlich.

Im Mai 2027 feiert das jüngste Kind seinen vierten Geburtstag. Ab Juni ändert sich damit die zulässige Aufteilung des Familienbonus Plus, und zwar für alle drei Kinder.

Da kein Kind unter vier Jahren mehr im Haushalt lebt, darf der Vater grundsätzlich nur noch höchstens 75 Prozent des Bonus beanspruchen. Die übrigen 25 Prozent stehen der Mutter zu.

Das Problem: Weil sie keine Einkommensteuer bezahlt, kann sie diesen Anteil nicht nutzen.

Von Juni bis Dezember entgehen der Familie dadurch rechnerisch 875,07 Euro an möglicher Steuerentlastung. Das Beispiel setzt voraus, dass der Vater den gesamten Bonus ausschöpfen könnte und keine weiteren Ausnahmen gelten.

Warum betrifft das auch ältere Geschwister?

Hier steckt die eigentliche Besonderheit der gesetzlichen Neuregelung.

Solange im gemeinsamen Haushalt mindestens ein Kind unter vier Jahren lebt, kann der Familienbonus Plus weiterhin vollständig einem Elternteil zugeordnet werden.

Dieser Vorteil gilt auch für ältere Geschwister, obwohl diese selbst längst ihren vierten Geburtstag gefeiert haben.

Erst wenn das jüngste Kind vier Jahre alt wird, entfällt diese Ausnahme grundsätzlich für alle Kinder im Haushalt.

Das Finanzministerium bestätigt ausdrücklich, dass im Monat des vierten Geburtstags noch die bisherige vollständige Aufteilung möglich ist. Die Änderung greift daher erst ab dem Folgemonat.

Welche Aufteilung gilt ab 2027?

Für Kinder ab vier Jahren sind grundsätzlich nur noch zwei Möglichkeiten vorgesehen: Entweder beide anspruchsberechtigten Elternteile erhalten jeweils 50 Prozent oder der Bonus wird im Verhältnis 75 zu 25 Prozent aufgeteilt.

Eine vollständige Zuordnung an nur einen Elternteil ist dann grundsätzlich nicht mehr erlaubt.

An der Höhe des Familienbonus Plus selbst ändert sich nichts. Für minderjährige Kinder bleiben es monatlich 166,68 Euro.

Entscheidend ist allerdings, ob beide Elternteile überhaupt genügend Einkommensteuer bezahlen, um ihren Anteil auszuschöpfen. Der Familienbonus Plus ist keine direkte Auszahlung, sondern reduziert die Steuer höchstens auf null.

Diese Familien sind von der Änderung ausgenommen

Nicht jeder vierte Geburtstag führt automatisch zu einem finanziellen Nachteil.

Lebt ein weiteres Kind unter vier Jahren im Haushalt, bleibt die vollständige Zuordnung weiterhin möglich.

Dasselbe gilt, wenn für ein Kind im gemeinsamen Haushalt erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird. In diesem Fall kann die Ausnahme auch für ältere Geschwister gelten.

Ist nur ein Elternteil anspruchsberechtigt, kann dieser den Familienbonus Plus weiterhin vollständig beanspruchen. Auch bei getrennt lebenden Eltern gelten besondere Voraussetzungen, insbesondere im Zusammenhang mit Unterhaltszahlungen.

Familien, in denen beide Elternteile ausreichend Einkommensteuer bezahlen, müssen durch die neue Aufteilung ebenfalls nicht zwangsläufig Geld verlieren.

Was Eltern jetzt überprüfen sollten

Wer den Familienbonus Plus bereits monatlich über seinen Arbeitgeber erhält, sollte die Änderung rechtzeitig mit der Personalverrechnung klären.

Wird bisher der gesamte Bonus berücksichtigt und fällt diese Möglichkeit durch den vierten Geburtstag weg, ist grundsätzlich eine neue Erklärung mit dem Formular E 33 erforderlich.

Dabei sollten Eltern besonders darauf achten, in welchem Monat das jüngste Kind vier Jahre alt wird und welche Aufteilung steuerlich tatsächlich genutzt werden kann.

Auch bei der Arbeitnehmerveranlagung ist Vorsicht geboten: Die neuen Regeln betreffen das Steuerjahr 2027. Wer im Frühjahr 2027 den Steuerausgleich für 2026 macht, fällt noch unter die bisherigen Bestimmungen.

Der entscheidende Rat: Familien sollten nicht nur den Geburtstag eines einzelnen Kindes im Blick haben, sondern die mögliche Auswirkung auf ihren gesamten Familienbonus Plus berechnen. Denn aus einem gewöhnlichen Kindergeburtstag kann künftig eine unerwartete Veränderung beim verfügbaren Familieneinkommen werden.