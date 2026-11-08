Ab Flughafen Wien: Diese Verbindungen fallen bis Oktober 2027 aus

Weihnachten rückt näher, viele Familien erwarten Besuch aus dem Ausland oder planen selbst eine Flugreise. Doch wer am Flughafen Wien-Schwechat landet, muss sich auf eine wichtige Änderung einstellen. Eine beliebte Direktverbindung ins Stadtzentrum fährt nicht mehr wie gewohnt. Die Einschränkungen dauern noch fast ein Jahr, allerdings gibt es mehrere Alternativen, die teilweise deutlich günstiger sind.

Ob die Eltern aus Belgrad, Verwandte aus Sarajevo oder Freunde aus Deutschland: Rund um Weihnachten reisen viele Menschen über den Flughafen Wien an. Häufig geht es anschließend mit der Schnellbahn oder dem City Airport Train direkt in die Innenstadt. Doch genau diese gewohnten Verbindungen sind seit September 2026 unterbrochen. Wer seine Reise nach alten Fahrplänen organisiert, könnte unnötige Umwege erleben.

Bis Oktober 2027 bleibt eine wichtige Bahnstrecke gesperrt

Seit dem 7. September 2026 ist die Wiener S-Bahn-Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Praterstern für den Zugverkehr gesperrt. Die umfangreichen Modernisierungsarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2027.

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Betroffen sind auch die Bahnhöfe Rennweg und Wien Mitte/Landstraße, die während der Sperre nicht wie gewohnt von der S-Bahn angefahren werden können.

Besonders wichtig für Flughafenreisende: Die Schnellbahn S7 fährt nicht mehr direkt bis Wien Mitte oder zum Praterstern. Sie endet bereits in St. Marx.

Dort müssen Fahrgäste auf die Straßenbahnlinien 18 oder 71 beziehungsweise andere öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Die U-Bahn-Linien U3 und U4 bei Wien Mitte bleiben hingegen erreichbar und verkehren weiterhin.

City Airport Train fährt jetzt als Bus

Auch beim bekannten City Airport Train (CAT) gibt es eine ungewöhnliche Änderung.

Statt der grünen Expresszüge verkehren derzeit komfortable Ersatzbusse zwischen dem Flughafen und Wien Mitte.

Die Busse benötigen planmäßig rund 21 Minuten und fahren tagsüber zwischen 7 und 19 Uhr alle zwölf Minuten. Die Haltestelle in Wien Mitte befindet sich in der Marxergasse 1b.

Eine Einzelfahrt kostet 14,90 Euro. Kinder unter 15 Jahren fahren kostenlos mit.

Achtung für Flugreisende: Der gewohnte CAT City Check-In, bei dem Passagiere ihr Gepäck bereits in Wien Mitte aufgeben konnten, steht während der Sperre nicht zur Verfügung.

Das Reisegepäck muss daher am Flughafen selbst aufgegeben werden.

Diese Verbindung ist deutlich günstiger

Wer Geld sparen möchte, sollte die regulären ÖBB-Verbindungen berücksichtigen.

Vom Flughafen Wien fährt der Regionalexpress REX7 nun direkt zum Wiener Hauptbahnhof. Die Fahrt dauert rund 20 Minuten.

Noch schneller sind die Railjet- und Intercity-Verbindungen, die den Hauptbahnhof teilweise bereits nach 15 Minuten erreichen.

Ein reguläres Ticket vom Flughafen ins Wiener Stadtgebiet kostet für Erwachsene derzeit 5,50 Euro.

Ein Beispiel: Zwei Erwachsene reisen mit zwei Kindern im Alter von acht und zwölf Jahren an.

Mit der regulären Bahnverbindung kostet die Fahrt insgesamt 16,60 Euro. Beim CAT-Ersatzbus bezahlen die beiden Erwachsenen zusammen 29,80 Euro, während die Kinder kostenlos mitfahren.

Die Bahn wäre in diesem Beispiel also um 13,20 Euro günstiger. Allerdings führen die Verbindungen zu unterschiedlichen Bahnhöfen, sodass auch der weitere Weg berücksichtigt werden muss.

Neue Direktbusse zum Karlsplatz und Praterstern

Seit September gibt es außerdem zwei zusätzliche Flughafenbuslinien.

Die Linie VAB 4 verbindet den Flughafen direkt mit dem Karlsplatz. Die Fahrzeit beträgt planmäßig 26 Minuten.

Die Linie VAB 5 fährt ohne Umsteigen zum Praterstern und benötigt rund 28 Minuten.

Weitere Busverbindungen führen unter anderem zum Schwedenplatz, Westbahnhof und Donauzentrum.

Eine einfache Fahrt mit dem Vienna Airport Bus kostet regulär elf Euro. Besonders für Reisende mit größeren Koffern oder ältere Personen kann eine Verbindung ohne Umsteigen komfortabler sein.

Wer Weihnachtsgäste erwartet, sollte jetzt handeln

Ein wichtiger Punkt wird häufig übersehen: Der Flughafen Wien liegt außerhalb der Wiener Kernzone.

Ein gewöhnliches Wiener Öffi-Ticket oder eine Jahreskarte für die Kernzone reicht daher nicht automatisch für die gesamte Flughafenfahrt. Für die fehlende Strecke wird ein entsprechender zusätzlicher Fahrschein benötigt.

Auch die Ankunftszeit verdient Aufmerksamkeit. Wer spätabends landet, sollte überprüfen, welche Bahn- oder Busverbindung noch tatsächlich fährt.

Der wichtigste Rat: Schickt euren Weihnachtsgästen rechtzeitig die aktuelle Verbindung vom Flughafen bis zu ihrer tatsächlichen Zieladresse. Gerade Menschen, die Wien nur gelegentlich besuchen, verlassen sich häufig auf frühere Reiseerfahrungen.

Die gute Nachricht: Der Flughafen bleibt mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Wer die neuen Verbindungen kennt, kann trotz Baustelle Zeit, unnötige Umstiege und möglicherweise auch Geld sparen.