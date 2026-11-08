Weihnachtsgeschenke: Neue Studie zeigt, wie oft wir unsere Liebsten enttäuschen

Weihnachten soll Freude machen. Doch ausgerechnet unter dem Christbaum wird offenbar besonders häufig geschummelt: Jeder Zweite hat schon einmal Begeisterung über ein Geschenk vorgetäuscht. Eine neue Studie zeigt, wie oft Geschenke enttäuschen, weitergegeben werden oder sogar Streit auslösen. Gleichzeitig offenbaren aktuelle Zahlen aus Österreich, wie viel Geld wir für die Bescherung ausgeben wollen.

Eine neue Kaffeemaschine für die Ehefrau, Socken für den Vater oder ein Parfum, das überhaupt nicht zum Geschmack der Beschenkten passt: Weihnachten ist für viele Familien ein Fest der Überraschungen, allerdings nicht immer im positiven Sinn. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass gut gemeinte Geschenke erstaunlich oft danebengehen.

Jeder Zweite hat Freude schon einmal vorgetäuscht

Der Geschenkereport 2026 des Erlebnisanbieters mydays liefert bemerkenswerte Ergebnisse. Für die Untersuchung wurden im August und September 1.000 Menschen zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland befragt.

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56 Prozent kennen enttäuschende Weihnachtsgeschenke. Jeder Zweite hat schon einmal so getan, als würde er sich über ein Geschenk freuen.

Noch überraschender: 41 Prozent haben ein erhaltenes Weihnachtsgeschenk bereits mindestens einmal weiterverschenkt. Fast jeder Fünfte hat sich wegen eines Geschenks sogar schon gestritten.

Die Ergebnisse beziehen sich auf Deutschland und lassen sich nicht einfach auf Österreich übertragen. Die beschriebenen Situationen dürften allerdings auch vielen österreichischen Familien bekannt vorkommen.

Warum gerade die Liebsten so schwer zu beschenken sind

Die Zahlen zeigen ein interessantes Problem: Ausgerechnet bei Menschen, die uns besonders nahestehen, fällt die Geschenkesuche häufig schwer.

32 Prozent der Befragten finden es besonders schwierig, für ihren Partner oder ihre Partnerin etwas Passendes auszusuchen. 38 Prozent empfinden die Suche insgesamt als stressig.

Dabei geht es nicht unbedingt ums Geld. Nur zehn Prozent legen laut Studie besonderen Wert auf teure Geschenke.

Viel wichtiger ist, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Für 52 Prozent zählt diese persönliche Aufmerksamkeit, 46 Prozent wünschen sich ein Geschenk, das zu ihren Interessen passt.

Ein fiktives Beispiel: Ein Mann kauft seiner Frau einen Staubsaugerroboter für 300 Euro. Sie hätte sich lieber einen gemeinsamen Wochenendausflug gewünscht.

Das Geschenk ist teuer und praktisch, trifft aber möglicherweise nicht das, was sie sich persönlich erhofft hat.

In Österreich werden Gutscheine besonders beliebt

Auch hierzulande laufen die Weihnachtsvorbereitungen bereits.

Eine aktuelle Shopfully-Umfrage zeigt, dass 32,8 Prozent der befragten Menschen in Österreich Gutscheine oder Geschenkkarten kaufen wollen. Dahinter folgen Spielzeug mit 30,7 Prozent und Kleidung beziehungsweise Accessoires mit 27,6 Prozent.

Bei den Ausgaben gibt es erhebliche Unterschiede. Rund 24 Prozent der Befragten haben überhaupt kein festes Budget für Weihnachtsgeschenke.

Gerade bei größeren Familien kann sich die Summe schnell erhöhen.

Wer beispielsweise zwölf Verwandten jeweils ein Geschenk um 30 Euro kauft, gibt bereits 360 Euro aus. Dabei sind Weihnachtsessen, Reisen und andere Feiertagsausgaben noch nicht berücksichtigt.

Ein Geschenk kann sogar einen Streit auslösen

Warum reagieren Menschen auf ein unpassendes Geschenk manchmal so empfindlich?

Die deutsche Untersuchung liefert einen möglichen Hinweis: 21 Prozent fühlen sich durch einen Fehlgriff von der schenkenden Person nicht richtig gekannt. Weitere 19 Prozent haben den Eindruck, dass sich diese nicht ausreichend Mühe gegeben hat.

Besonders in Familien können Geschenke daher mehr ausdrücken als ihren materiellen Wert.

Die Großmutter schenkt Geld, obwohl sich das Enkelkind mehr gemeinsame Zeit wünscht. Der Partner kauft Schmuck, obwohl die Partnerin ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass sie nichts braucht.

Nicht immer ist das Geschenk selbst das Problem, sondern die Erwartung dahinter.

Vorsicht beim Umtausch nach Weihnachten

Wer bereits im November Geschenke kauft, sollte außerdem die österreichischen Rückgaberegeln kennen.

Im gewöhnlichen Geschäft gibt es für einwandfreie Waren kein allgemeines gesetzliches Umtauschrecht. Händler können freiwillig einen Umtausch anbieten, beispielsweise gegen einen Gutschein.

Beim Onlinekauf gilt grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht. Die Frist beginnt aber mit Erhalt der Ware und nicht erst am Weihnachtsabend.

Wird ein Geschenk beispielsweise am 15. November geliefert, kann die gesetzliche Rücktrittsfrist bereits Ende November ablaufen.

Einige Händler bieten freiwillig längere Weihnachts-Rückgabefristen an. Wer früh einkauft, sollte diese schriftlich überprüfen. Auch personalisierte Geschenke können vom gesetzlichen Rücktrittsrecht ausgenommen sein.

Weniger Geschenke, dafür mehr Freude?

Eine einfache Möglichkeit, unnötige Ausgaben und Enttäuschungen zu vermeiden, besteht darin, Wünsche vorab anzusprechen.

Familien können ein gemeinsames Geschenkebudget vereinbaren, Wunschlisten austauschen oder ausmachen, dass Erwachsene einander nur noch Kleinigkeiten schenken.

Das nimmt zwar einen Teil der Überraschung, kann aber verhindern, dass teure und ungewollte Dinge gekauft werden.

Denn die eigentliche Frage lautet nicht, wie viel Geld unter dem Weihnachtsbaum liegt, sondern ob die Menschen dahinter tatsächlich Freude daran haben.