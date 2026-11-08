Wie ein Stück Holz: Kicker kippt mitten im Spiel um

Mitten im Spiel sackt ein 21-Jähriger zusammen, die Rettung rückt an. Der Ball rollt weiter, und ein Vorfall aus Halbzeit eins rückt in den Fokus.

Schrecksekunden in Wien-Brigittenau: Beim Auswärtsspiel des Post SV beim WAF sackte der 21-jährige Marko Stojanovic in der 50. Minute zusammen. Der Spieler war ansprechbar, die Rettung brachte ihn vom Platz. Die Partie ging danach weiter.

Auf der Anlage des WAF ging Stojanovic zu Boden, ohne dass ihn zuvor ein Gegenspieler berührt hätte. Benommen blieb er liegen, die Augen fast geschlossen. Augenzeugen schilderten die Szene so: „Der ist einfach wie ein Stück Holz umgefallen.“

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Die Rettungskette setzte sich in Gang, Helfer kümmerten sich um den Spieler, bis er abtransportiert wurde. Etwa 20 Minuten später rollte der Rettungswagen vom Kunstrasen. „Wir wünschen Marko alles Gute“, sagte der Platzsprecher.

Nach Absprache mit dem Schiedsrichter wurde weitergespielt. Am Ende stand ein 4:1 für den Post SV.

Erste Einschätzung

Vlado Ristic, der Sportliche Leiter des Post SV, meldete sich mit einer ersten Einschätzung: „Das Positive vorweg: Marko ist ansprechbar und es geht ihm so weit gut“. Er wartete im Lorenz Böhler Krankenhaus auf die Untersuchungsergebnisse.

Mögliche Ursache

Als mögliche Ursache kommt ein Zusammenstoß bei einem Eckball in der ersten Hälfte in Frage. Ristic erklärte: „Marko hat da einen Faustschlag hinter dem Ohr kassiert. Wir werden die Videos analysieren, ob es Absicht war oder nicht und dann reagieren, wenn es nötig ist.“