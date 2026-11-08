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Waldrodung

17 Hektar Wald weg: Red Bull startet Rodung trotz Protesten

17 Hektar Wald weg: Red Bull startet Rodung trotz Protesten
(Foto: Pexels)
2 Min. Lesezeit |

Die Maschinen rollen, die Kiefern fallen. Südlich von Berlin weicht Wald einem Konzern, und der Widerstand formiert sich schon.

Im brandenburgischen Baruth/Mark ist die Rodung für ein neues Red-Bull-Dosenwerk angelaufen, nachdem die Behörden das Vorhaben genehmigt hatten. Rund 17 Hektar Kiefernwald sind betroffen, Umweltschützer protestieren gegen das Projekt.

Fuschl. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin wurde am Montag mit den Arbeiten für das Dosenwerk begonnen. Für das Vorhaben in Baruth/Mark südlich von Berlin wird eine Fläche von rund 17 Hektar Kiefernwald gerodet.

Genehmigung und Rodung

Ende Oktober hatte die Gemeindeverwaltung das Projekt genehmigt und die Entscheidung öffentlich bekannt gemacht. Gleich im Anschluss liefen die Vorbereitungen für die Rodung an. Red Bull plant in Baruth/Mark ein Dosenwerk, für das die genannte Waldfläche freigemacht wird.

Protest der Initiative

Als die Arbeiten im Wald angelaufen waren, trat die Initiative „Ressourcenbündnis Baruth“ mit Protest gegen das Vorhaben auf. Die Initiative formulierte: „Wohl aus Angst vor Protesten und anstehenden Gerichtsverfahren schafft Red Bull Fakten.“

Außerdem hielt die Gruppe fest: „Nach der Genehmigung und Veröffentlichung durch die Gemeindeverwaltung Ende Oktober ließ Red Bull damit keine Zeit bis zur Rodung verstreichen.“

Die Grüne Liga Brandenburg hat beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einen Normenkontrollantrag und einen Eilantrag gegen den neuen Bebauungsplan eingereicht; der Eilantrag war am 8. November 2026 noch nicht abschließend entschieden, nachdem das Gericht am 27. Oktober 2026 eine Zwischenverfügung zur vorläufigen Aussetzung abgelehnt hatte.

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