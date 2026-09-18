Österreicher reist zu Taliban – Fühlt sich sicherer als in Europa

54 Länder, darunter Afghanistan und Pakistan – doch die größte Bedrohung lauerte an einem ganz anderen Ort.

Der 33-jährige Vorarlberger Kevin Köstenbaumer zählt zu jenen Reisenden, die es bewusst in Regionen zieht, die die meisten Menschen meiden würden. 54 Länder hat er bislang bereist – darunter Afghanistan und Pakistan. Trotz der Risiken, die solche Destinationen mit sich bringen, berichtet er, dort nie unmittelbar um sein Leben gefürchtet zu haben.



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Albanische Alpen

Ganz anders erging es ihm in den albanischen Alpen, wo er eine Begegnung erlebte, die ihn tatsächlich in Bedrängnis brachte. Köstenbaumer und seine Verlobte wurden dort rund 15 Minuten lang von zwei Männern verfolgt. Erst die Anwesenheit seiner Verlobten schien die Situation zu entschärfen – einer der Verfolger soll ihm schließlich erklärt haben: „Heute lasse ich dich gehen, weil du eine Frau dabei hast.“

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Dass ausgerechnet Afghanistan für ihn keine vergleichbare Bedrohung darstellte, beschreibt Köstenbaumer selbst so: „Ausgerechnet in Afghanistan und Pakistan, wo viele vermutlich eine solche Geschichte erwarten würden, hatte ich nie das Gefühl, unmittelbar um mein Leben fürchten zu müssen.“ Bei Begegnungen mit Taliban-Angehörigen an Checkpoints machte er überraschende Erfahrungen: „Die Taliban sind mir bei meinen persönlichen Begegnungen freundlich und teilweise sehr interessiert begegnet.“

Klare Haltung

Köstenbaumer sieht seine Reisen auch als Mittel, um festgefahrene Bilder über bestimmte Länder zu hinterfragen. Das Sicherheitsgefühl auf afghanischen Märkten etwa empfindet er als bemerkenswert – und zieht dabei einen unerwarteten Vergleich: „In einer Großstadt wie Wien könnte ich mir das nur schwer vorstellen.“ Gleichzeitig lässt er keinen Zweifel daran, dass er die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse vor Ort nicht verharmlost: „Ich lehne die Zustände dort ab, das sage ich immer deutlich, auch in meinen Videos.“



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Auch in Bezug auf den Umgang mit Risiken formuliert er eine klare Haltung: „Kein Video ist es wert, dafür mein Leben oder das Leben anderer Menschen unnötig zu riskieren.“ Auf Instagram verfolgen rund 41.000 Nutzerinnen und Nutzer seine Berichte aus aller Welt. Parallel dazu arbeitet Köstenbaumer an seinem dritten Buch, in dem er seine Erlebnisse weiter dokumentiert.

Seine nächste Reise führt ihn vorerst in ruhigeres Terrain – nach Italien.