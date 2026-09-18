80 Opfer: Brasiliens meistgesuchter Killer in Frauenkleid verhaftet

Verkleidet, auf der Flucht, mit einem Kleinkind im Gepäck – die Festnahme eines Mannes in Brasilien sorgt für Entsetzen.

Im brasilianischen Bundesstaat Paraíba ist ein Mann festgenommen worden, dem die Ermittlungsbehörden eine erschreckende Zahl an Tötungsdelikten zur Last legen. Die Verhaftung von Jorlan S. gilt als einer der aufsehenerregendsten Polizeieinsätze der Region in jüngster Zeit.

Flucht im Frauenkleid

Die Festnahme des 33-Jährigen war das Ergebnis einer knapp 48 Stunden andauernden Polizeiaktion. Um den Behörden zu entkommen, hatte S. versucht, sich in einem Waldgebiet zu verstecken – verkleidet in Frauenkleidung und mit einer Perücke. Bei ihm befand sich außerdem ein etwa zweijähriges Kind, zu dem er in keiner verwandtschaftlichen Beziehung steht. Letztlich führte eine auffällige Tätowierung zu seiner eindeutigen Identifizierung.

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Geständnis und Vorwürfe

Den Ermittlern zufolge steht Jorlan S. im Zusammenhang mit mindestens 16 Morden, die innerhalb weniger Monate verübt wurden. Nach Angaben der Polizei des Bundesstaates Paraíba laufen die Ermittlungen zu diesen 16 Tötungsdelikten, die innerhalb eines Zeitraums von etwa drei Monaten in der Region Vale do Mamanguape begangen wurden. Elf davon hat er gestanden. Bei seiner Befragung gab er darüber hinaus an, insgesamt rund 80 Menschen getötet zu haben – eine Aussage, die von der Polizei derzeit geprüft wird. Zudem erklärte er, bereits mit 13 Jahren zum ersten Mal einen Menschen getötet zu haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass S. im Auftrag der kriminellen Organisation Comando Vermelho (brasilianisches Verbrechersyndikat) als Auftragsmörder agiert hat. Dies bestreitet der Verdächtige.

Im Zuge der Polizeiaktion wurden auch zwei weitere Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit den Straftaten in Verbindung zu stehen.

Nach seiner Festnahme in Mulungu im Agreste wurde Jorlan Lopes da Silva in das Gefängnis Presídio Sílvio Porto in João Pessoa überstellt.