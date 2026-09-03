„Trebaće!“ – warum Balkan-Eltern jede Verpackung aufheben

Du siehst einen leeren Schuhkarton und denkst: Müll. Mama sieht denselben Karton und denkt: Kabel. Eine leere Keksdose? Nähzeug. Eisbox? Vielleicht Sarma. Wer in einem Balkan-Haushalt aufgewachsen ist, weiß: Eine Verpackung ist niemals wirklich leer – sie wartet nur auf ihren nächsten Beruf.

Es beginnt meistens ganz harmlos. Man möchte nach dem Auspacken eines neuen Geräts den Karton entsorgen. Sofort kommt: „Ne bacaj!“ Nicht wegwerfen. „Trebaće.“ Das werden wir noch brauchen. Wofür genau? Das ist im Moment völlig unwichtig. Entscheidend ist nur, dass ein stabiler, sauberer Karton möglicherweise eines Tages eine Aufgabe bekommen könnte. Und dieser hypothetische Tag rechtfertigt problemlos zehn Jahre Lagerung.

Der Schuhkarton ist niemals nur ein Schuhkarton

Schuhe herausnehmen, Karton behalten. So lautet das Grundgesetz. Später landen darin alte Fotos, Rechnungen, Weihnachtsdekoration, Batterien, Ladegeräte oder Kabel von Geräten, die längst nicht mehr existieren. Besonders beeindruckend ist die Kabelbox: Man öffnet sie und findet ein Nokia-Ladegerät von 2003, drei USB-Kabel unbekannter Herkunft, ein Antennenkabel und irgendeinen schwarzen Adapter.

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„Čiji je ovo?“ Wem gehört das? Niemand weiß es. Wegwerfen darf man ihn trotzdem nicht. Denn genau eine Woche nachdem man ihn entsorgt hat, könnte plötzlich jemand danach fragen.

Die Keksdose enthält natürlich keine Kekse

Dann gibt es jene Verpackungen, die Generationen traumatisiert haben. Du siehst eine schöne Metalldose, öffnest sie voller Hoffnung – und findest Nadeln, Fäden, Knöpfe und Sicherheitsnadeln. Keine Kekse. Niemals Kekse.

Die Dose hatte vielleicht in ihrem gesamten Leben nur drei Tage lang tatsächlich Kekse enthalten. Danach begann ihre eigentliche Karriere als Nähkoffer. Manche Balkan-Kinder haben dadurch früh gelernt, Verpackungen grundsätzlich nicht zu vertrauen.

Und in der Eisbox wartet Sarma

Noch gefährlicher ist der Gefrierschrank. Eine große Eisbox steht ganz hinten. Perfekt. Deckel auf – und statt Vanille oder Schokolade schaut dir eingefrorene Sarma entgegen. Oder Suppe. Oder Fleisch. Oder irgendein Gericht, das Mama vor drei Wochen gekocht hat.

Der ursprüngliche Aufdruck spielt dabei keine Rolle mehr. Eisboxen besitzen hervorragende Deckel, sind stabil und passen gut in den Gefrierschrank. Warum sollte man sie also wegwerfen? Die eigentliche Balkan-Überraschung ist nicht, was im Gefrierschrank liegt. Sondern ob jemals das drin ist, was auf der Verpackung steht.

Margarine kann alles sein

Ähnlich verhält es sich mit Kunststoffbehältern. Eine Margarinedose kann plötzlich Schmalz enthalten. Eine große Joghurtbox wird zum Behälter für Suppe. In einer Plastikdose vom Eis liegen Paprika. Das System funktioniert hervorragend – solange man nicht versucht, anhand der Verpackung herauszufinden, was man eigentlich aus dem Kühlschrank genommen hat.

Der berühmte Satz lautet dann: „Otvori pa vidi.“ Mach auf und schau. Etiketten sind offenbar nur unverbindliche Vorschläge.

Geschenkpapier? Vorsichtig öffnen!

Auch schönes Geschenkpapier besitzt in manchen Haushalten mehrere Leben. Deshalb durfte ein Geschenk nicht einfach aufgerissen werden wie im amerikanischen Weihnachtsfilm. Mama beobachtete genau: „Polako!“ Langsam! Klebeband vorsichtig lösen, Papier nicht zerreißen, Schleife retten.

Denn wenn alles ordentlich bleibt, kann das Ganze beim nächsten Geburtstag wieder verwendet werden. Nach drei Familienfeiern weiß irgendwann niemand mehr, wer das Papier ursprünglich gekauft hat.

Plastiksackerl haben sogar ein eigenes Sackerl

Natürlich benötigt eine Kultur des Wiederverwendens auch ein entsprechendes Archiv. Deshalb existiert in vielen Küchen irgendwo jenes legendäre Sackerl, in dem weitere Sackerl liegen. Kleine, große, stabile, hübsche. Manche wurden seit Jahren nicht verwendet, aber wegwerfen wäre verschwenderisch.

Und tatsächlich: Irgendwann braucht man eine Tasche. Mama greift in den Schrank und zieht genau die richtige Größe heraus. In diesem Moment ist jede Kritik an ihrer Sammlung für mindestens sechs weitere Monate verboten.

Warum wurde eigentlich so viel aufgehoben?

Natürlich lässt sich darüber hervorragend lachen. Aber dahinter steckt auch eine Generation, für die Wegwerfen nicht immer selbstverständlich war. Dinge kosteten Geld, Auswahl war begrenzter und Verpackungen konnten tatsächlich praktisch sein. Wer Zeiten erlebt hat, in denen nicht alles jederzeit neu gekauft wurde, sieht in einem guten Behälter eben nicht automatisch Müll.

Was die jüngere Generation heute „Upcycling“ nennt, hieß bei Mama einfach: „Šteta baciti.“ Zu schade zum Wegwerfen.

Und manchmal hatte Mama leider recht

Jahrelang macht man sich darüber lustig. Dann zieht man selbst in eine Wohnung, bestellt etwas und ein überraschend guter Karton bleibt übrig. Man nimmt ihn in die Hand, geht Richtung Papiercontainer – und bleibt kurz stehen.

„Eigentlich könnte ich da die Kabel reingeben.“ Und genau in diesem Moment beginnt der Kreislauf von vorne. Ein paar Jahre später befindet sich in deiner eigenen Küche eine Keksdose voller Batterien, ein Schuhkarton voller Dokumente und irgendwo eine Eisbox, in der garantiert kein Eis ist. Du bist offiziell angekommen.

Was ist bei euch das größte Verpackungs-Mogelpaket: Keksdose mit Nähzeug, Eisbox mit Sarma oder Schuhkarton voller Kabel?