Hausverbot ignoriert: Frau schlägt und tritt nach Wiener Polizisten

Ein Hausverbot, eine aggressive Frau und Polizisten im Visier – in Wien-Margareten eskalierte ein Einsatz schneller als erwartet.

Am Mittwochvormittag kam es in einer sozialen Einrichtung in Wien-Margareten zu einem Zwischenfall, der den Einsatz der Polizei erforderlich machte. Eine Frau, gegen die ein Hausverbot bestand, weigerte sich, den Schanigarten der Einrichtung zu verlassen, und verhielt sich gegenüber dem Betreuungspersonal zunehmend aggressiv. Daraufhin wandte sich das Personal an die Polizeiinspektion Schönbrunner Straße und bat um Unterstützung.

Festnahme nach Angriff

Als die Beamten eintrafen, zeigte sich die Frau auch ihnen gegenüber aggressiv und uneinsichtig. Nachdem ihr die Wegweisung mitgeteilt worden war, begann sie laut zu schreien und trat sowie schlug in Richtung der Polizisten.

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Daraufhin wurde die Frau von den Beamten vorläufig festgenommen.