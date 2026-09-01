„Dođi kući!“ – als Mama uns noch vom Balkon heimgerufen hat

Kein Smartphone, kein WhatsApp und erst recht kein Live-Standort. Trotzdem wusste man als Kind ganz genau, wann es Zeit war, nach Hause zu kommen. Irgendwann öffnete sich oben ein Fenster oder eine Balkontür – und durch die ganze Siedlung hallte: „DOĐI KUĆI!“

Wer in den 80ern, 90ern oder frühen 2000ern auf dem Balkan Sommer verbracht hat, kennt vielleicht noch ein Kommunikationssystem, das weder Akku noch Internet benötigte. Kinder waren draußen, Eltern irgendwo im Haus und wenn es Essen gab oder langsam dunkel wurde, musste man sie irgendwie erreichen. Also ging Mama auf den Balkon und rief. Laut. Sehr laut. Die ursprüngliche Push-Nachricht unserer Kindheit funktionierte mit menschlicher Stimme.

Natürlich wurde immer der ganze Name gerufen

Ein dezentes „Komm bitte nach Hause“ wäre theoretisch möglich gewesen. Praktisch hörte man seinen Namen so laut, dass vermutlich drei Straßen weiter ebenfalls jemand kurz zusammenzuckte. Besonders effektiv war die Variante mit Vor- und Nachnamen. Dann wusste man: Die Situation ist ernst.

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Beim ersten Ruf reagierte man meistens noch nicht. Vielleicht hatte man ihn nicht gehört. Vielleicht wollte man ihn nicht hören. Beim zweiten Ruf schaute irgendein anderes Kind zu dir und sagte: „Zove te mama.“ Deine Mama ruft dich. Beim dritten war die Verhandlung in der Regel beendet.

„Samo još pet minuta!“

Natürlich wollte niemand sofort hinein. Das Fußballspiel stand 4:4. Beim Verstecken war man gerade perfekt versteckt. Die anderen durften schließlich auch noch draußen bleiben. Also kam die klassische Antwort von unten: „Samo još pet minuta!“ Nur noch fünf Minuten.

Oben auf dem Balkon folgte entweder Zustimmung – oder jener Blick, den man selbst aus 30 Metern Entfernung noch problemlos interpretieren konnte. Spätestens dann begann man langsam Richtung Haustür zu gehen.

Jede Mutter hatte ihren eigenen Ruf

Das Schöne daran war: Man wusste genau, welche Mutter gerade welches Kind suchte. Aus verschiedenen Fenstern und Balkonen kamen Namen, Spitznamen und Befehle. „Na ručak!“ Zum Essen! „Kasno je!“ Es ist spät! „Gdje si?“ Wo bist du?

Und die Kinder reagierten darauf wie auf individuell programmierte Klingeltöne. Du konntest mitten im größten Lärm sein – aber sobald deine eigene Mutter deinen Namen rief, hast du ihn gehört.

Privatsphäre war relativ

Natürlich hatte dieses System einen kleinen Nachteil: Die gesamte Nachbarschaft wusste, wann du essen musstest, wann du zu spät warst und wann Mama langsam die Geduld verlor. Besonders unangenehm wurde es, wenn anschließend noch eine Zusatzinformation kam: „I operi ruke!“ Und wasch dir die Hände!

Plötzlich wussten alle Freunde, dass zu Hause offenbar Zweifel an deiner Hygiene bestanden. Aber auch das gehörte dazu. In einer Umgebung, in der Kinder viel draußen waren und Nachbarn einander kannten, war Erziehung manchmal ein erstaunlich öffentliches Ereignis.

Wer nicht erreichbar war, wurde über Freunde gesucht

Falls Rufen nicht funktionierte, begann Stufe zwei. Ein Geschwisterkind wurde losgeschickt. Oder Mama fragte ein anderes Kind: „Jesi vidio Marka?“ Hast du Marko gesehen? Innerhalb weniger Minuten lief die Information durch die ganze Gruppe. „Er ist beim Spielplatz.“ „Nein, er ist bei Ivan.“ „Ich glaube, sie sind beim Kiosk.“

Unsere Generation hatte kein GPS. Wir hatten Nachbarskinder.

Heute genügt eine Nachricht

Heute lässt sich die gleiche Situation deutlich geräuschloser lösen. Nachricht schicken. Anrufen. Standort teilen. „Wo bist du?“ tippen. Technisch ist das natürlich einfacher. Trotzdem hat der Balkonruf einen entscheidenden Vorteil gehabt: Man konnte nicht behaupten, die Nachricht nicht gesehen zu haben.

Und wahrscheinlich würde heute auch niemand mehr zehn Kinder gleichzeitig nach Hause rufen hören. Viele Nachmittage finden anders statt, mehr Kommunikation läuft übers Smartphone und nicht jedes Kind verbringt Stunden unbeaufsichtigt vor dem Haus.

Ein Geräusch, das sofort Kindheit ist

Vielleicht funktioniert diese Erinnerung deshalb so gut. Man muss nur „DOĐI KUĆI!“ lesen und hört sofort irgendeine Stimme im Kopf. Man sieht den Hof, die Straße oder den Spielplatz. Man weiß sogar noch ungefähr, wie spät es war und welches Gefühl man hatte, wenn ausgerechnet die eigene Mutter zuerst rief.

Damals hat man diesen Ruf gehasst, weil er bedeutete: Der Spaß ist vorbei. Heute würde man ihn wahrscheinlich gerne noch einmal hören. Nur vielleicht nicht mit Vor- und Nachnamen vor der gesamten Nachbarschaft.

Wie wurdet ihr als Kinder nach Hause gerufen – vom Balkon, aus dem Fenster oder wurde gleich jemand losgeschickt?