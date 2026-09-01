Mehr Zeit zum Leben: Deshalb entscheidet sich Božo für die Heimat

Drei Jahre Deutschland, dann ein klarer Schnitt: Bozo Dolic kehrte heim – und baut nun etwas auf, das bleibt.

Drei Jahre lang lebte Bozo Dolic in Deutschland – lange genug, um zu verstehen, was er wirklich will. Seine Entscheidung fiel klar aus: zurück nach Livno, zurück zur Familie, zurück zur Landwirtschaft. „Ich habe gesehen, wie das Leben dort aussieht, und mich entschieden zurückzukehren und das Geschäft weiterzuführen, mit dem sich meine Familie beschäftigt hat“, sagt der heute 26-Jährige.

Gemeinsam mit seinem Vater bewirtschaftet er mittlerweile rund 230 Hektar Anbaufläche. Etwa 90 Prozent ihrer Produktion entfallen auf Silomais, daneben bauen sie Soja an und nutzen einen Teil der Flächen für Heu und Rundballen. Dabei bringt jeder seine eigenen Stärken ein: Der Vater verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Mechanik und Feldarbeit, der Sohn über den sicheren Umgang mit modernen Agrartechnologien.

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„Was Mechanik und Feldarbeit betrifft, habe ich viel von meinem Vater gelernt“, räumt Bozo Dolic ein – und macht damit deutlich, dass dieser Betrieb auf gegenseitigem Lernen aufgebaut ist.

Harte Probe

Auf Qualität legt er besonderen Wert: Regelmäßige Bodenanalysen, hochwertige Düngemittel und gezielte Investitionen in den Boden gehören für ihn zum Standard. Den Großteil seiner Ernte setzt er auf dem bosnischen Markt ab, unter anderem beliefert er die Farm Marena im nahegelegenen Posusje.

Das heurige Jahr stellt den Betrieb allerdings vor eine harte Probe: Wegen der Trockenheit könnte die Ernte laut Dolić rund 20 Prozent geringer ausfallen als im Vorjahr.

Wachstumspläne

Die Anbaufläche soll auf 300 Hektar wachsen, und auch der Einstieg in die Rindermast steht auf seiner Agenda.

Unterstützung bekommt er dabei durch Fördermittel der Stadt Livno, die eigens für Junglandwirte bereitgestellt werden. Allein im August 2026 vergab die Stadt insgesamt 145.000 Konvertible Mark an 19 landwirtschaftliche Betriebe, wobei ein Teil dieser Mittel ausdrücklich für Junglandwirte vorgesehen ist.