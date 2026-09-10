Cannabisplantage, Goldbarren, Millionen in Bar: Wiener Drogenboss vor Gericht

Eine Tonne Cannabis, Goldbarren und Millionen in bar – hinter einer unscheinbaren Halle in Wien-Liesing verbarg sich ein kriminelles Großprojekt.

Am Wiener Straflandesgericht hat heute der Prozess gegen neun Angeklagte begonnen, denen vorgeworfen wird, in Wien-Liesing eine der größten Cannabisplantagen der Stadt betrieben zu haben.

Millionenfund in Liesing

Den Beschuldigten zufolge sollen in einer rund 3.200 Quadratmeter großen Halle, die nach außen hin als CBD-Produktionsstätte firmierte, knapp 10.000 Cannabispflanzen kultiviert worden sein.

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FOTO: LPD Wien

Die Ermittler stellten im Zuge der Durchsuchung insgesamt etwa eine Tonne Cannabis sicher – ein Quantum, dessen geschätzter Marktwert sich auf rund 4,5 Millionen Euro beläuft. Darüber hinaus wurden 1,4 Millionen Euro in bar, Goldbarren, eine Rolex-Uhr sowie eine Schusswaffe beschlagnahmt.

FOTO: LPD Wien

Flucht und Auslieferung

Die Ermittlungen hatten laut Polizei bereits gegen Ende des Jahres 2024 eingesetzt, bevor die Observationsmaßnahmen ab Jänner 2025 deutlich intensiviert wurden. Der mutmaßliche Kopf der Gruppe, ein 42-jähriger Österreicher, hatte sich der Festnahme zunächst durch Flucht nach Kroatien entzogen, wurde dort jedoch gefasst und in der Folge nach Österreich ausgeliefert. Acht der neun Angeklagten sehen sich mit einer möglichen Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren konfrontiert, für einen weiteren Beschuldigten liegt die Strafdrohung bei bis zu fünf Jahren.

Ein Urteil wird noch für diesen Freitag erwartet.