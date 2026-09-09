Tief XENIA schlägt zu: Unwetter direkt vor Wiens Toren

Tief XENIA hat Österreich fest im Griff und sorgt derzeit für stürmisches, nasses Wetter sowie einen spürbaren Temperaturrückgang. Besonders im Nordburgenland und in Teilen Niederösterreichs ist die Lage angespannt – für diese Regionen gilt aktuell die höchste Warnstufe Rot.

Unwetter & Verlauf

Das Zentrum des Tiefs liegt über dem Baltikum, wirkt sich aber deutlich auf die österreichische Wetterlage aus. Für das Nordburgenland sowie Teile Niederösterreichs östlich von Wien haben die Meteorologen die Warnstufe Rot ausgerufen. Am Mittwochabend verlagert sich ein kleines Tief vom Osten Österreichs weiter in Richtung Polen – dabei sind Unwetter zu erwarten.

In der Nacht auf Donnerstag ist von Tirol bis in den Nordosten mit kräftigem Regen zu rechnen, bevor sich der Schwerpunkt der Niederschläge auf das Salzburger Land, die Obersteiermark sowie den Süden des Landes verschiebt. Die GeoSphere Austria erwartet für das Nordburgenland im Warnzeitraum von Donnerstagmittag bis Sonntagmittag Niederschlagsmengen von insgesamt rund 120 bis 160 Millimetern, während im Südburgenland laut Prognose kaum mehr als 50 bis 100 Millimeter Regen zusammenkommen. Im Warngebiet vom Nordburgenland über Wien und Niederösterreich bis zur Obersteiermark und Salzburg werden verbreitet 100 bis 200 Millimeter Regen erwartet, in Nordstaulagen können sich die Niederschlagsmengen auf 300 bis 400 Millimeter summieren.

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Wochenend-Aussichten

Ab Donnerstag beginnt Hoch „Vukadin“ nördlich der Alpen an Einfluss zu gewinnen, während ein neu aufziehendes Mittelmeertief den Süden des Landes weiterhin mit Regenschauern versorgt. Am Freitag bleibt es im Osten und Süden durch tiefe Wolken und Niederschläge unfreundlich, wohingegen der Westen zumindest zeitweise von Hochdruckeinfluss profitieren und Sonnenstunden verzeichnen könnte.

Grohs kommentiert die Temperaturen mit den Worten: „Morgen bis 19 Grad, am Freitag nass und rund 15 Grad! Es kühlt also markant ab!“ Zum Wochenende hin beruhigt sich das Wettergeschehen allmählich – ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken setzt sich durch, der Wind lässt nach.