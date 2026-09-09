Krebs besiegt: Sängerin Nadezda Biljic kehrt mit bewegender Botschaft zurück

Monatelang kämpfte sie im Verborgenen – jetzt meldet sich Nadezda Biljic mit einer Nachricht zurück, die bewegt.

Nadezda Biljic, bekannt aus der Musikshow „Zvezda Granda“ (serbische Talentshow), hat ihren Kampf gegen den Krebs gewonnen. In einem emotionalen Posting machte die Sängerin öffentlich, dass sie die schwere Erkrankung überstanden hat – an der Seite ihres Ehemanns Toma, der sie durch die monatelange Behandlung begleitet hat.

Ihr letzter öffentlicher Auftritt vor der Diagnose war ein Konzert am 5. Februar in Valjevo. Kurz darauf folgte die niederschmetternde Nachricht. Toma erinnerte in seinem Posting an jenen Abend und die Zeit danach: „Nadezdas Konzert am 5. Februar. Kurz danach erfuhren wir, dass Nadezda ein Problem hat, aber wir wussten nicht, worum es sich handelt.“

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Tomas Botschaft

Die Monate, die folgten, verbrachte die Sängerin in onkologischer Behandlung – eine Ausnahmesituation, die auch das familiäre Umfeld stark belastete. Nun meldet sich Toma mit einer ermutigenden Botschaft: „Wir wollen im Moment nicht darüber sprechen, aber irgendwann wird Nadezda alles erzählen. Wir sind glücklich und zufrieden, weil sie gewonnen hat. Es geht ihr gut, jetzt stehen Kontrollen an, aber sie ist eine große Kämpferin.“

Nadezda Biljic wurde durch „Zvezda Granda“ einem breiten Publikum bekannt und gilt in ihrer serbischen Heimat als Stimme mit unverkennbarem Ausdruck und Bühnenpräsenz. Ihr Sieg über die Krankheit wird von vielen in der BKS-Diaspora als persönliche Inspiration wahrgenommen.