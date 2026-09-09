Tote Studentin – Überführt ein Zigarettenstummel diesen Verdächtigen nach 20 Jahren?

Ein Zigarettenfilter, neue Forensik und ein fast 20 Jahre alter Todesfall – jetzt steht ein Mann erneut vor Gericht.

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Tod einer 19-jährigen niederösterreichischen Studentin steht ein 42-jähriger ehemaliger Studienkollege erneut vor dem Landesgericht Innsbruck. Grundlage der neuen Anklage sind DNA-Spuren, die den Fall wieder ins Rollen gebracht haben. Die Verhandlungstermine sind für den 19. und 23. Oktober angesetzt.

Am Morgen des 23. Juni 2005 wurde die junge Frau leblos vor einer Telefonzelle im Innsbrucker Rapoldipark aufgefunden. Sowohl sie als auch der Angeklagte hatten in der Nacht zuvor eine Studentenparty besucht. Zwei Tage nach ihrem Tod hätte sie ihren 20. Geburtstag gefeiert.

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Neue DNA-Beweise

Schon 2013 geriet der Mann in den Fokus der Behörden: Das Bundeskriminalamt nahm ihn damals am Flughafen Wien-Schwechat fest. Nach sieben Wochen wurde er jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt, da belastbare DNA-Beweise fehlten. Nun stützt sich die Anklage auf eine DNA-Spur, die auf einem Zigarettenfilter in der Telefonzelle am Tatort sichergestellt wurde – möglich gemacht durch Weiterentwicklungen in der forensischen Analyse. Der Tatverdacht habe sich jedenfalls „wieder erhärtet“, ließ die Anklagebehörde wissen.

Verteidigung zweifelt

Der Angeklagte bestreitet jede Beteiligung an der Tat. Sein Verteidiger Mathias Kapferer stützt sich dabei auf ein Privatgutachten, das die Aussagekraft der DNA-Spuren anzweifelt. Es gebe „zahlreiche Beweise“, dass das Ganze „eben nicht so war“, wie es die Staatsanwaltschaft annehme, erklärte Kapferer. Zudem verwies er darauf, dass es hinsichtlich der vermeintlichen DNA-Spuren „auch andere Wege“ gebe, wie diese „auf den Zigarettenfilter gelangt sein könnten“. Die Ermittlungsarbeit bezeichnete er als unzureichend.