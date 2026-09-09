Eines der 7 für unlösbar geglaubten Mathe-Rätsel geknackt – Durch KI

Ein KI-System löst in Tagen, woran Mathematiker 90 Jahre scheiterten – doch der Triumph wirft sofort neue Konflikte auf.

Ein KI-Modell von OpenAI hat eines der berühmtesten ungelösten Probleme der Mathematik geknackt – und damit eine Debatte ausgelöst, die weit über Fachkreise hinausgeht. Am 8. September veröffentlichte das Unternehmen seine Ergebnisse zur Lösung des Navier-Stokes-Existenz- und Glattheitsproblems, einem der sechs sogenannten Millennium-Probleme, für deren Lösung das Clay Mathematics Institute jeweils eine Million Dollar auslobt.

Die Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben das Strömungsverhalten von Flüssigkeiten und nehmen in Mathematik wie Physik eine zentrale Stellung ein. Der Kern des Problems liegt in der Frage, ob sogenannte Singularitäten – also unendliche Geschwindigkeitswerte in endlicher Zeit – in den mathematischen Lösungen auftreten können. Seit rund neun Jahrzehnten beschäftigt diese Frage Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit, ohne dass eine abschließende Antwort gefunden worden wäre.

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Streit um Urheberschaft

Dass nun ein KI-System diese Lücke geschlossen haben soll, stößt in der Mathematiker-Community auf geteiltes Echo. Der Mathematiker Tristan Buckmaster von der New York University und Levent Alpoge, der bei Anthropic tätig ist, hatten parallel zu eigenen Ergebnissen zu verwandten mathematischen Fragestellungen gearbeitet und veröffentlicht. Beide erheben den Vorwurf, ihre Forschungsansätze hätten indirekt zur Lösung beigetragen.

OpenAI weist das zurück: „Wir haben bis zur Veröffentlichung auf keinerlei Weise Einblick in ihre Arbeit erhalten“, heißt es in einem Statement des Unternehmens. Tatsächlich hatte OpenAI die Arbeit am 28. August begonnen und am 5. September – mithilfe von 10.000 KI-Agenten – eine Lösung gefunden, die auf Strategien der Mathematiker Diego Cordoba und Luis Martinez-Zoroa aufbaut. Deren Ansatz zur Konstruktion erzwungener Blow-ups in Strömungsgleichungen bildet die strategische Grundlage, auf die sich sowohl OpenAIs Beweis als auch die Arbeiten von Buckmaster und Alpoge stützen – was die Urheberschaftsfrage zusätzlich verkompliziert.

Kosten & Konsequenzen

Die Rechenkosten für den gesamten Prozess werden auf rund 22 Millionen Dollar geschätzt; das Preisgeld des Clay Mathematics Institute beansprucht OpenAI nach eigenen Angaben nicht. Die Causa wirft grundsätzliche Fragen über den Umgang mit geistigem Eigentum und die ethischen Grenzen KI-gestützter Forschung auf.

Internationale Fachgemeinschaften und Technologieexperten verfolgen die Entwicklung aufmerksam – auch mit Blick darauf, wie Konkurrenten wie Anthropic auf diesen Präzedenzfall reagieren werden und welche Konsequenzen er für den weiteren Verlauf der KI-Forschung haben könnte.