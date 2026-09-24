Österreich: Erste Grippefälle – Covid zieht wieder an

Grippe vor der Grippewelle, steigende Covid-Zahlen – Österreichs Atemwegssaison startet früher als erwartet.

In Österreich wurden die ersten Influenza-A-Infektionen der Saison registriert – und das noch vor dem eigentlichen Beginn der Grippewelle. Gleichzeitig steigen die Covid-19-Fallzahlen leicht an. Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien ordnet die Lage ein: „Derzeit gibt es vereinzelte Influenza-A-Fälle, das ist aber nichts Ungewöhnliches.“

Reiseverkehr als Faktor

Als möglichen Faktor für die frühe Ausbreitung nennt Redlberger-Fritz den Reiseverkehr. Wer aus dem Urlaub zurückkehrt, könnte Erreger im Gepäck haben – denn an Flughäfen, in Unterkünften und an viel besuchten Touristenorten lassen sich Infektionen besonders leicht von Mensch zu Mensch übertragen. Mit der Rückkehr in den Alltag gelangen diese Erreger dann auch wieder nach Österreich.

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Rhinoviren dominieren

Ungeachtet der Influenza-A-Meldungen dominieren derzeit Rhinoviren (Erkältungsviren) das Infektionsgeschehen. Sie sind die häufigste Ursache klassischer Erkältungssymptome und gewinnen traditionell nach dem Schulstart an Verbreitung. „Das ist vor allem in den meisten ersten Schulwochen ganz normal“, erklärt Redlberger-Fritz.

Auch bei Covid-19 gilt: „Hier geht es schon seit längerem wieder in die Höhe.“ Fachleute rechnen damit, dass Atemwegserkrankungen in den kommenden Wochen insgesamt zunehmen werden.