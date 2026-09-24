Bonnie Blue verkauft Babynamen für 1,2 Millionen Pfund

Ein Baby, ein Millionengebot und ein Name, der alles sagt – Bonnie Blue schreibt Schlagzeilen der besonderen Art.

Das britische OnlyFans-Model Bonnie Blue hat in dieser Woche für erhebliches Aufsehen gesorgt: Wie das Portal Daily Star berichtet, soll sie die Namensrechte ihres neugeborenen Kindes für 1,2 Millionen Pfund versteigert haben. Den Zuschlag erhielt demnach die Krypto-Casino- und Wettplattform BetBolt.

In einem Video erklärte Blue, die Auktion sei abgeschlossen und ihr Kind trage nun den Namen der Plattform. „Meine Auktion ist beendet, und für 1,2 Millionen Pfund heißt mein Baby BetBolt“, sagte sie.

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Umstrittene Auktion

Unter den weiteren Namensvorschlägen, die im Laufe der Auktion eingebracht worden waren, befanden sich unter anderem „Top G“, „Group Project“ und „Clavicular“. Blue räumte dabei offen ein: „Ich weiß immer noch nicht, was BetBolt macht.“ Ob der vereinbarte Betrag tatsächlich geflossen ist und ob der Name bereits offiziell eingetragen wurde, blieb zum Zeitpunkt der Berichterstattung ungeklärt.

Kritik an der Aktion ließ Blue nicht gelten. Mit deutlichen Worten wandte sie sich an ihre Zweifler: „An alle, die sagen, das ist widerlich oder Rage Bait: Würdet ihr euer Kind für 1,2 Millionen Pfund nicht umbenennen? Ich weiß, ich würde es tun.“

Auf Vorwürfe, die Art ihres Einkommens betreffend, reagierte sie ebenso unverblümt: „Aber andererseits macht es mir immer noch Spaß, mehr Geld zu verdienen, indem ich meine Beine spreize.“