Ohne Tippen und ohne Internet: WhatsApp testet neue Funktion

WhatsApp testet eine Funktion, die das Tippen überflüssig machen könnte – und das sogar ohne Internetverbindung. Eine neue Funktion könnte die Art, wie Nutzerinnen und Nutzer Nachrichten im Messenger verfassen, grundlegend verändern.

Das Fachportal WABetaInfo hat in der Android-Beta-Version 2.26.37.8 ein Diktier-Feature entdeckt, das gesprochene Sprache direkt in Text umwandelt – und das auch dann, wenn keine Internetverbindung besteht. Voraussetzung dafür ist das einmalige Herunterladen eines Sprachpakets. Die Verarbeitung findet anschließend vollständig auf dem Gerät statt, sodass für die empfangende Person keinerlei Unterschied erkennbar ist: Die Nachricht erscheint wie gewohnt als normaler Text.

Lokale Verarbeitung

Die Diktierhilfe ist unmittelbar im Chatfenster der App zugänglich. Nach der einmaligen Sprachauswahl und dem Download des entsprechenden Pakets zeigt die Anwendung während der Spracheingabe den Hinweis „Listening …“ an. Wer den Vorgang abbrechen möchte, kann dies jederzeit tun.

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Einsetzen lässt sich das Feature sowohl in Einzelgesprächen als auch in Gruppen und Kanälen. Da die Umwandlung lokal auf dem Gerät erfolgt, bleibt die Spracheingabe für Außenstehende unsichtbar – der fertige Text enthält keinen Hinweis darauf, dass er diktiert wurde. Dies kommt auch dem Datenschutz zugute.

Kein Start-Datum

Zum aktuellen Zeitpunkt steht die Funktion noch niemandem zur Verfügung – weder der allgemeinen Öffentlichkeit noch Teilnehmern des Beta-Programms. Wann ein offizieller Start geplant ist und ob eine iOS-Version folgen wird, ist bislang offen.

Wie WABetaInfo berichtet, besteht zudem die Möglichkeit, dass das Feature vor einer Veröffentlichung wieder eingestellt wird.