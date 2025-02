Urlauber sterben im Hostel nach Einsatz von Mittel gegen Bettwanzen

Ein tragischer Vorfall ereignete sich, als zwei junge Frauen aus Deutschland und Großbritannien während ihres Urlaubs starben. Beide zeigten Anzeichen einer Vergiftung, was die Ermittlungsbehörden zu einer intensiven Untersuchung veranlasste.

In Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas, ereignete sich ein tragischer Vorfall. Zwei junge Frauen aus Deutschland und Großbritannien sind während ihres Urlaubs verstorben. Beide Frauen zeigten Anzeichen einer Vergiftung, was die Ermittlungsbehörden zu einer intensiven Untersuchung veranlasste.

Obduktionen

Doch die tatsächliche Todesursache der Frauen ist derzeit noch unklar. Polizeiermittlungen untersuchen verschiedene Hypothesen, darunter den möglichen Einsatz von giftigen Schädlingsbekämpfungsmitteln in ihrer Unterkunft. Parallel dazu wird auch eine Lebensmittelvergiftung in Betracht gezogen. Um genaue Erkenntnisse über die Todesursachen zu erhalten, sind Obduktionen der Leichname vorgesehen. Das gaben sri-lankische Medien wie der Sender Ada Derana bekannt.

Umstände des Vorfalls

Berichten zufolge wohnten die 24-jährige Britin und eine deutsche Frau, die 26 oder 27 Jahre alt war, in demselben Hostel in Colombo. Die Britin wurde mit Symptomen wie Erbrechen und Bewusstseinsstörungen ins Krankenhaus eingeliefert und verstarb dort. Kurz darauf folgte die deutsche Touristin ebenfalls ihrem tragischen Schicksal in einer Klinik. Eine weitere Person, die im gleichen Zimmer untergebracht war, wird aufgrund ähnlicher Symptome medizinisch behandelt.

Nach dem Vorfall ordneten die Behörden die Schließung des Hostels an. Laut Berichten der Zeitung „Daily Mirror“ muss die Unterkunft vor einer Wiedereröffnung die Einhaltung der erforderlichen Gesundheitsvorschriften nachweisen und die entsprechenden Genehmigungen einholen. Hinweise deuten darauf hin, dass in einem der Zimmer des Hostels vor kurzem ein Mittel zur Bekämpfung von Bettwanzen versprüht worden sein könnte.