SOS Balkanroute ruft zur Spendenaktion am Sonntag in Wien auf

Die SOS Balkanroute sammelt am Sonntag in Wien Spenden für Flüchtlinge auf der Balkanroute. Ein Benefizprogramm mit Lesung, Musik und Punsch begleitet die Aktion.

Am kommenden Sonntag wird der Wiener Yppenplatz im Rahmen einer bedeutenden Hilfsaktion der Initiative SOS Balkanroute zu einem Symbol der grenzenlosen Solidarität. Von 11 bis 18 Uhr organisiert die Gruppe eine Sammelaktion in der Brunnenpassage, um Spenden für Flüchtlinge zu sammeln, die auf der Balkanroute gestrandet sind. Seit fünf Jahren engagiert sich die SOS Balkanroute mit großer Hingabe für diese Menschen und hat in der Vergangenheit bereits 69 Hilfstransporte organisiert, die tausenden Betroffenen Hilfe in Notlagen brachten.

Prominente Unterstützung

Nach erfolgreichen Sammelaktionen in Städten wie Feldkirch, Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck steht nun Wien im Fokus. Die Initiative sammelt dringend benötigte Sachspenden wie warme Jacken, Schuhe und Schlafsäcke. Am Abend, um 19 Uhr, wird die österreichische Autorin Steffi Sargnagel in einer Benefiz-Lesung auftreten, die musikalisch von der Band Euroteuro begleitet wird. Darüber hinaus schenkt Roman Gregory, der Frontmann von Alkbottle, Punsch aus und trägt so zu einem stimmungsvollen Abschluss des Tages bei.

Alles hilft!

Petar Rosandić, Obmann der SOS Balkanroute, ruft zur Spendenbereitschaft auf: „Öffnet eure Herzen für Menschen, die nur wenige Autostunden von uns entfernt ums Überleben kämpfen. Ein Paar trockene Schuhe kann in den schweren Bedingungen auf der Balkanroute den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Selbst wenn man nur ein Paar Schuhe, einen Schlafsack oder nur wenige Paar Socken vorbeibringt: Alles hilft!„

Was gebraucht wird!

Schlafsäcke

Isomatten

dünne Decken

Rucksäcke

Herren-Winterjacken bis Größe L

Pullover bis Größe L

Hosen bis Größe L

Langarmshirts bis Größe L

Thermo-Oberteile und -Unterteile

Hauben, Schals, Handschuhe

Socken

Herrenschuhe (bis Größe 45), vorzugsweise warme Winterschuhe

Boxershorts

Verbandsmaterial

Stirnlampen und Taschenlampen

Thermosflaschen

Alte Smartphones

Powerbanks

Dringende Spendenliste und weitere Beiträge

Neben warmer Kleidung werden auch andere essenzielle Gegenstände benötigt. Dazu zählen Rucksäcke, Verbandsmaterial, Stirn- und Taschenlampen, alte Smartphones und Powerbanks. Die Initiative bittet außerdem um Geldspenden. Überweisungen können an das dafür eingerichtete Spendenkonto unter dem Verwendungszweck „Spende“ getätigt werden:

GELDSPENDEN IBAN: AT20 2011 1842 8097 8400

BIC: GIBAATWWXXX

Kontoinhaber: SOS Balkanroute

Verwendungszweck: Spende



PayPal: team@sos-balkanroute.at

Für Rückfragen bezüglich der Sammelaktionen in Österreich können Interessierte die Organisation über die E-Mail-Adresse logistik@sos-balkanroute.at kontaktieren. Jedes gespendete Hilfsmittel leistet in diesen schwierigen Zeiten einen wichtigen Beitrag.

Quelle: OTS