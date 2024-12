ORF-Ausstrahlung: Dragana Mirkovic spielt im Austro-Film mit (VIDEO)

Gestern Abend war die serbische Sängerin Dragana Mirkovic nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Leinwand zu sehen – und das auf ORF 1. Der österreichisch-schweizerische Spielfilm Slumming (2006) wurde in der Nacht ausgestrahlt, und Dragana, die ihre Musik zu einem unverwechselbaren Bestandteil des Films gemacht hatte, spielte in einer Szene sogar als Sängerin mit.

Der Film, der bereits 2006 bei der Berlinale seine Premiere feierte und später in den Kinos lief, stellt einen bemerkenswerten Kontrast zu vielen anderen Produktionen dar, da die Musik der serbischen Pop-Ikone die Wirtshausszenen untermalt – obwohl der Film keine Migrantenthematik behandelt und keine serbischen Charaktere zeigt. Diese Entscheidung fiel nicht zufällig: Regisseur Michael Glawogger hatte Dragana Mirkovic bei einem Konzert in Frankfurt kennengelernt und war von ihrer Musik so begeistert, dass er sie einlud, einen Teil des Soundtracks zu gestalten. Und nicht nur das: Dragana trat sogar in einer Szene im Wirtshaus auf, eine spontane Entscheidung des Regisseurs, die ihre Musik perfekt in die Atmosphäre des Films einfügte.

Gestern, als der Film ausgestrahlt wurde, teilte Dragana Mirkovic diesen besonderen Moment auch auf ihren sozialen Medien. In ihrer Instagram-Story postete sie eine begeisterte Nachricht über ihre Teilnahme an diesem Filmprojekt. Ihre Fans waren ebenfalls begeistert, denn für viele war dies eine unerwartete und beeindruckende Entdeckung, die eine neue Seite der Sängerin zeigte – weit über ihre musikalische Karriere hinaus.

FOTO: Instagramscreenshot/@dragana_mirkovic

Dieser unerwartete Ausflug von Dragana Mirkovic in die Welt des Films beweist einmal mehr, wie vielseitig sie ist und wie tief ihre Kunst in verschiedenen Medien verwurzelt ist.