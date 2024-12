Praterstern: Teenagerin wird sexuell belästigt und gewürgt

Am Wiener Landesgericht begann der Prozess gegen einen 18-jährigen Mann. Er wird beschuldigt, im September des letzten Jahres ein damals 14-jähriges Mädchen am Praterstern in Wien sexuell belästigt, bestohlen und attackiert zu haben. Der junge Syrer soll die Schülerin nicht nur des Mobiltelefons beraubt, sondern sie auch zu Boden gestoßen haben.

Die mittlerweile 15-jährige Schülerin identifizierte den Angeklagten zweifelsfrei während des Gerichtsverfahrens. In ihrer Aussage berichtete sie, dass der Angeklagte zusammen mit zwei weiteren Männern auf sie zukam, als sie mit einer Freundin von Graz nach Wien gereist war. Plötzlich sei sie von ihm hochgehoben und in eine Unterführung gebracht worden, wo er versucht habe, sie zu küssen und unsittlich berührte, indem er sie gegen die Wand drückte und am Oberschenkel sowie am Gesäß anfasste.

Diebstahl und Eskalation der Gewalt

Weiterhin beschuldigt die Staatsanwaltschaft den Angeklagten, das Mobiltelefon des Mädchens entwendet und als Druckmittel für einen Kuss eingesetzt zu haben, um das Gerät zurückzubekommen. Als sich die Schülerin weigerte, habe er das Handy auf den Boden geworfen und sie gestoßen, sodass sie mit dem Kopf gegen einen Blumentrog prallte und stürzte. Der Angeklagte soll zudem auf sie eingetreten und sie am Hals gepackt haben, während sie am Boden lag.

Der angeklagte junge Mann bestreitet sämtlichen Anklagepunkte und gibt an, zum Tatzeitpunkt nicht am Ort des Geschehens gewesen zu sein. Das Gericht wird die Verhandlung fortsetzen und die genauen Umstände sowie die Glaubwürdigkeit der vorgebrachten Beweise prüfen, um ein Urteil fällen zu können.