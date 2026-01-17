Brandanschlag im Stiegenhaus: Unbekannte zünden Kinderwagen an

Dichter Qualm, Panik und ein Verletzter – im Stiegenhaus eines Wiener Wohnhauses ging plötzlich ein Kinderwagen in Flammen auf. Die Täter sind auf der Flucht.

In einem Wohnhaus in Wien-Leopoldstadt kam es am Freitagnachmittag zu einem schockierenden Vorfall. Gegen 17:40 Uhr setzten bislang nicht identifizierte Personen einen Kinderwagen im Stiegenhaus der Ennsgasse in Brand und flüchteten anschließend vom Tatort. Der leere Kinderwagen wurde vollständig zerstört, während sich rasch dichter Qualm im gesamten Eingangsbereich ausbreitete und unter den Hausbewohnern für Panik sorgte.

Feuerwehr-Einsatz

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien trafen umgehend am Unglücksort ein und evakuierten die betroffenen Anrainer unter Verwendung von Atemschutzgeräten aus dem verrauchten Gebäude. Ein Bewohner musste aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Neben den gesundheitlichen Folgen verursachte das Feuer erhebliche materielle Schäden im Eingangsbereich des Wohnhauses.

Die Wiener Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen, um die unbekannten Täter ausfindig zu machen.