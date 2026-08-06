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Mordfall

Mordverdacht in Österreich: 18-Jähriger nach tödlichem Streit festgenommen

Mordverdacht in Österreich: 18-Jähriger nach tödlichem Streit festgenommen
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Streit in den Nachtstunden endet tödlich – in Langenzersdorf läuft ein Mordermittlungsverfahren auf Hochtouren.

Am Donnerstagmorgen rückte die Polizei zu einem Großeinsatz in eine Siedlung in Langenzersdorf (Niederösterreich) aus. Der Alarm ging um 6.30 Uhr ein – Beamte des Bezirks Korneuburg wurden zur Stelle gerufen, wo die Leiche eines Mannes aufgefunden worden war.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Männer in einer Wohnung in einen Streit, der für das 29-jährige Opfer tödlich endete. Der Mann kam demnach durch stumpfe Gewalteinwirkung ums Leben. Die Tat dürfte sich bereits in den Nachtstunden ereignet haben.

Verdächtiger festgenommen

Laut Informationen des Portals Heute steht ein 18-jähriger Österreicher unter dringendem Mordverdacht. Er wurde von der Polizei festgenommen.

Wie es zu dem tödlichen Aufeinandertreffen kommen konnte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten die beiden Männer über soziale Medien Kontakt zueinander aufgenommen.

Das Landeskriminalamt ist nach wie vor mit der Tatortarbeit beschäftigt.

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