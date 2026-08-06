Ex-Kapitän Spahic baut 356 Wohnungen auf Fabrikruinen (VIDEO)

Wo einst Tabak produziert wurde, wächst heute ein neues Stadtquartier – und ein Ex-Nationalspieler macht die Fortschritte öffentlich.

Auf dem Areal der ehemaligen Tabakfabrik Mostar entsteht derzeit eines der ambitioniertesten Bauprojekte der Stadt: der Wohn- und Geschäftskomplex Garden SUN. Wie das Portal press media berichtet, schreiten die Arbeiten planmäßig voran.

Das Grundstück, auf dem der Komplex errichtet wird, umfasst knapp 20.000 Quadratmeter – jene Fläche also, auf der bis zum vergangenen Jahr noch die Ruinen der einstigen Tabakfabrik standen. Diese wurden im Zuge der Bauvorbereitungen abgetragen, um Platz für das zu schaffen, was als eine der größten Einzelinvestitionen in der Geschichte Mostars gilt.

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Fabrik mit Geschichte

Die Fabrik selbst hatte bereits seit Jahren leer gestanden; 2007 wurde der Betrieb endgültig eingestellt. Zu ihrer Blütezeit vor dem Krieg hatte sie mehr als 400 Menschen Arbeit gegeben, zuletzt waren es noch gut hundert Beschäftigte.

Öffentlich gemacht wurden die jüngsten Fortschritte von Emir Spahic, dem ehemaligen Kapitän der bosnisch-herzegowinischen Fußballnationalmannschaft und heutigen Direktor von Zmajeva. Auf seiner Facebook-Seite teilte er aktuelle Aufnahmen von der Baustelle und kommentierte sie knapp, aber treffend: „Wir wachsen.“

Modernes Lebenskonzept

Garden SUN soll nach seiner Fertigstellung ein modernes Lebenskonzept im Stadtbezirk Tekija in Mostar verkörpern. Laut der Projektwebsite gradensun.ba richtet sich das Angebot an jene, die Komfort, Funktionalität und zeitgemäßes Design unter einem Dach vereint wissen wollen – mitten in der Stadt, aber mit dem Anspruch auf Ruhe und Qualität.

Die Lage sowie die vollständig geplante Infrastruktur sollen dabei sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien attraktive Wohnverhältnisse schaffen.