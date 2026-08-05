Drogenparty in Wien endet mit Vergewaltigungsvorwurf

Zwei Teenagerinnen, tagelang verschwunden – was in einer Wiener Wohnung geschah, beschäftigt nun Ermittler und Staatsanwaltschaft.

In einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus soll sich über mehrere Tage hinweg eine ausgedehnte Drogen- und Alkoholparty zugetragen haben. Im Zentrum der polizeilichen Untersuchungen steht ein 26-jähriger Afghane, der gemeinsam mit einer Reihe weiterer Personen an dem Treffen teilgenommen haben soll. Unter den Anwesenden befanden sich auch zwei 16-jährige Österreicherinnen, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Tagen aus ihrer betreuten Unterkunft abgängig waren.

Notruf & Festnahme

Eine der 16-Jährigen alarmierte schließlich die Einsatzkräfte über den Notruf und schilderte, dass sie und ihre gleichaltrige Freundin Opfer einer Vergewaltigung geworden seien. Der 26-jährige Afghane soll die beiden Jugendlichen in der Wohnung sexuell missbraucht haben. Beamte der WEGA konnten die betreffende Wohnung ausfindig machen und den Tatverdächtigen im Stiegenhaus des Gebäudes vorläufig festnehmen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Laufende Ermittlungen

Die Ermittler sind nun damit befasst, den genauen Ablauf der Ereignisse innerhalb der Wohnung zu rekonstruieren und die Rolle der übrigen Anwesenden zu klären. Der 26-Jährige berief sich auf sein Aussageverweigerungsrecht und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt überstellt.

Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.