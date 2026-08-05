600.000 Fans: TikTok-Star vor Fast-Food-Laden hingerichtet

Culiacán, Sinaloa: Ein bekannter TikTok-Comedian wird vor einem Schnellrestaurant erschossen – ein weiteres Opfer der Gewalt in Mexiko.

César Gastelum, ein auf TikTok aktiver Comedian mit knapp 600.000 Abonnenten, ist am Dienstag, 4. August 2026, in Culiacán, Sinaloa, vor einem Schnellrestaurant erschossen worden. Laut Angaben der Behörden näherten sich zwei Personen auf einem Motorrad und eröffneten das Feuer auf ihn. Der Angriff ereignete sich während eines laufenden Livestreams.

Gewalt in Sinaloa

Der Anschlag ereignete sich vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt in der Region, die seit Jahren von Auseinandersetzungen rivalisierender Gruppen des organisierten Verbrechens erschüttert wird.

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Der Fall weckt Erinnerungen an ein ähnliches Verbrechen vom Mai 2025: Damals wurde die mexikanische Beauty-Influencerin Valeria Marquez während eines laufenden TikTok-Livestreams in einem Schönheitssalon in Zapopan, Jalisco, erschossen.