KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Gewaltverbrechen

600.000 Fans: TikTok-Star vor Fast-Food-Laden hingerichtet

600.000 Fans: TikTok-Star vor Fast-Food-Laden hingerichtet
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Culiacán, Sinaloa: Ein bekannter TikTok-Comedian wird vor einem Schnellrestaurant erschossen – ein weiteres Opfer der Gewalt in Mexiko.

César Gastelum, ein auf TikTok aktiver Comedian mit knapp 600.000 Abonnenten, ist am Dienstag, 4. August 2026, in Culiacán, Sinaloa, vor einem Schnellrestaurant erschossen worden. Laut Angaben der Behörden näherten sich zwei Personen auf einem Motorrad und eröffneten das Feuer auf ihn. Der Angriff ereignete sich während eines laufenden Livestreams.

Gewalt in Sinaloa

Der Anschlag ereignete sich vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt in der Region, die seit Jahren von Auseinandersetzungen rivalisierender Gruppen des organisierten Verbrechens erschüttert wird.

@cesargastelum04

Der Fall weckt Erinnerungen an ein ähnliches Verbrechen vom Mai 2025: Damals wurde die mexikanische Beauty-Influencerin Valeria Marquez während eines laufenden TikTok-Livestreams in einem Schönheitssalon in Zapopan, Jalisco, erschossen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Event
Tennisfieber in Wien: Erste Bank Open kehren in die Marx Halle zurück
| Unfall
Stopptafel ignoriert, Auto gerammt – Fahrerin nach Überschlag im Spital
| Führerschein-Panne
Nicht Djokovic: Sinners härtester Gegner ist der Führerscheintest – 4 Mal durchgefallen
| Vergewaltigungsverdacht
Drogenparty in Wien endet mit Vergewaltigungsvorwurf
| Gewaltverbrechen
600.000 Fans: TikTok-Star vor Fast-Food-Laden hingerichtet
MEHR AKTUELLE NEWS