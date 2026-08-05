Vulkan ausgebrochen: Tausende Menschen fliehen vor Glutlawinen

Glutlawinen, Aschewolken, Evakuierungen: Der Vulkan Fuego in Guatemala zeigt sich von seiner gefährlichsten Seite.

Lavafontänen schießen mehrere hundert Meter in die Höhe, dichte Asche- und Gaswolken türmen sich über dem Krater auf, und glühend heiße Schuttlawinen rasen die Hänge hinab: Der Vulkan Fuego in Guatemala befindet sich in einem Stadium außergewöhnlich heftiger Aktivität. Innerhalb weniger Stunden hatte sich die vulkanische Dynamik spürbar verschärft.

Der rund 3.760 Meter hohe Berg stößt massive Mengen an Asche und Gas aus, während gleichzeitig Lava sowie pyroklastische Ströme die Hänge hinuntergleiten. Bei diesen Strömen handelt es sich um extrem heiße Gemische aus Gas, Asche und Gesteinspartikeln, die mit enormer Geschwindigkeit talwärts rasen und für die Bevölkerung in der Umgebung eine ernste Bedrohung darstellen. In mehreren Schluchten rund um den Vulkan wurden solche Ströme bereits dokumentiert.

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Evakuierung & Alarm

Die Eruption des Fuego hat in Guatemala umfangreiche Notfallmaßnahmen ausgelöst. Mehr als 1.700 Bewohner umliegender Ortschaften wurden vorsorglich evakuiert. Für besonders gefährdete Gebiete in den Departamentos Sacatepéquez, Chimaltenango und Escuintla gilt die höchste Alarmstufe.

Über dem Krater wurden zeitweise Lavafontänen von mehreren hundert Metern Höhe beobachtet, während die Aschesäule mehrere Kilometer weit in den Himmel aufstieg. Starke Winde können die feinen Partikel über weite Strecken verteilen. Zehntausende Menschen im Einzugsbereich des Vulkans müssen mit herabfallender Asche rechnen.

Die zuständigen Behörden riefen die Bevölkerung auf, Atemschutzmasken zu tragen, Trinkwasser sowie Lebensmittel abzudecken und sich auf mögliche weitere Evakuierungsmaßnahmen einzustellen. Mehrere Straßen wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt, in einigen betroffenen Gemeinden fiel der Schulunterricht aus. Wanderungen auf die benachbarten Vulkane Fuego und Acatenango sind bis auf Weiteres untersagt.

Erinnerung an 2018

Der Fuego gilt als einer der aktivsten Vulkane ganz Mittelamerikas. Die aktuelle Lage ruft die Katastrophe vom Jahr 2018 in Erinnerung, als ganze Ortschaften von heißen Asche- und Schuttlawinen begraben wurden. Mehr als 200 Menschen verloren damals ihr Leben, viele weitere galten als vermisst.

Die Einsatzkräfte überwachen den Vulkan deshalb ohne Unterbrechung.

Die Bevölkerung wird eindringlich gewarnt, die Hänge, Schluchten und Flussläufe in der Umgebung des Berges zu meiden.