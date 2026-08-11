Historisches Urteil: Assad zum Tode verurteilt

Ein syrisches Gericht fällt ein historisches Urteil – und trifft damit den Mann, der einst über Leben und Tod eines ganzen Landes entschied.

Ein syrisches Gericht hat den gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad in Abwesenheit wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt. Das Urteil bezieht sich auf den mehr als vierzehnjährigen Bürgerkrieg, dem rund eine halbe Million Menschen zum Opfer fielen. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, waren Assad und sein Bruder im Dezember 2024 nach Russland geflohen, nachdem Rebellenverbände in Damaskus einmarschiert waren.

Todesurteile gegen Assad-Clan

Neben dem früheren Staatschef wurden auch sein jüngerer Bruder Maher al-Assad sowie sein mütterlicherseits verwandter Cousin Atef Najib zum Tode verurteilt. Beiden wird vorgeworfen, die gewaltsame Niederschlagung von Protesten in der südlichen Provinz Daraa angeführt zu haben – jener Region, in der der Aufstand seinen Ausgang nahm und die schließlich in den langjährigen Bürgerkrieg mündete.

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Najib, ehemals Brigadegeneral der syrischen Armee, wurde nach dem Sturz des Regimes festgenommen und zählt zu den ranghöchsten Funktionären, die bislang vor Gericht gestellt wurden.

Während der Richter das Urteil verlas, stand er in Gefängniskleidung in einem Käfig im Gerichtssaal.