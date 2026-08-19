Hunderte Polizisten fehlen in Wien – FPÖ fordert 1.500 Euro extra

Wiens Polizei verliert massiv Personal – und die FPÖ zieht daraus weitreichende Konsequenzen für die Sicherheit der Stadt.

Die Wiener FPÖ schlägt angesichts der Sicherheitslage in der Bundeshauptstadt Alarm. Nach den von der Partei präsentierten Zahlen gingen im Jahr 2025 durch Kündigungen, Pensionierungen, Versetzungen und Zuteilungen mehr als 900 Exekutivbedienstete verloren. Unter Berücksichtigung von Neuzugängen ergibt sich daraus ein Netto-Minus von rund 390 Polizisten.

Nach Angaben des Innenministeriums versehen in Wien im Jahr 2025 insgesamt 7.845 Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst, während der Personalstand im Jahr 2024 bei 7.693 lag. Laut einer parlamentarischen Beantwortung zum Stichtag 01.12.2024 weist die Wiener Polizei einen dienstbaren Personalstand von rund 7.700 Polizistinnen und Polizisten (Vollbeschäftigungsäquivalente) auf.

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Bei einem Mediengespräch im Wiener Rathaus forderten FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp und Sicherheitssprecher Stefan Berger am Mittwoch mehr Personal sowie bessere Arbeitsbedingungen für die Wiener Polizei. Nepp sieht die Behörde angesichts der hohen Einsatzfrequenz besonders unter Druck. Nach Angaben der FPÖ bewältigen Wiens Polizisten täglich rund 1.300 Einsätze – während gleichzeitig Personal abgeflossen sei. „Die Wiener Polizei arbeitet längst nicht mehr an der Belastungsgrenze – sie arbeitet im Ausnahmezustand“, so Nepp.

Kriminalität & Personal

Berger verwies darüber hinaus auf die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2025. Demnach wurden in Wien 194.625 Strafrechtsanzeigen registriert, was einem Anteil von mehr als 36 Prozent aller österreichweit erfassten Anzeigen entspreche. Für die Freiheitlichen reicht es deshalb nicht aus, lediglich neue Polizeischüler aufzunehmen. Entscheidend sei vielmehr, dass am Ende tatsächlich mehr fertig ausgebildete Polizisten zusätzlich in den Wiener Polizeiinspektionen ihren Dienst versehen.

Um Wien für Polizisten attraktiver zu machen und bestehendes Personal zu halten, tritt die FPÖ für eine Großstadtzulage von bis zu 1.500 Euro monatlich ein. Darüber hinaus fordert die Partei mehr Ausbildungsplätze sowie einen Nettozuwachs bei den Einsatzkräften. Nepp begründet den Vorstoß mit den besonderen Anforderungen, die eine Zwei-Millionen-Stadt an ihre Polizei stellt: Neben einer hohen Einsatzdichte seien die Beamten auch mit Demonstrationen, Großveranstaltungen und anderen komplexen Einsatzlagen konfrontiert.

Streit ums Dienstrecht

Kritik übt die FPÖ zudem am geplanten neuen Dienstzeitmodell, das aus Sicht der Freiheitlichen weniger Polizeipräsenz auf den Straßen und finanzielle Nachteile für die Beamten mit sich bringen würde. „Wenn notwendige Überstunden gestrichen werden, obwohl zusätzliches Personal nicht vorhanden ist, dann streicht man nicht einfach Stunden. Dann fehlen Streifen, Einsatzreserven und am Ende Polizeipräsenz“, warnt Berger.

Die FPÖ spricht sich daher dafür aus, notwendige Überstunden nicht zu reduzieren, solange nicht ausreichend zusätzliches Personal zur Verfügung steht. Nepp nimmt in diesem Zusammenhang Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in die Pflicht: Dieser solle sich beim Innenministerium für eine Verschiebung des neuen Dienstzeitmodells einsetzen.

Personal und Dienstrecht der Polizei fallen allerdings in die Zuständigkeit des Bundes.