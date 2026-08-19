Serientäter am Hauptbahnhof: Fünf Frauen in einer Nacht attackiert

Raub, Drohungen, sexuelle Belästigung – ein Mann sorgte rund um den Wiener Hauptbahnhof für Angst und Schrecken.

Ein 35-jähriger Mann wurde am Dienstag im Bereich des Wiener Hauptbahnhofs von Beamten der Wiener Bereitschaftseinheit festgenommen. Im Zuge einer internen Fahndung gelang es den Einsatzkräften, den Gesuchten in der Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße ausfindig zu machen. Anhand von zuvor übermittelten Lichtbildern identifizierten die Beamten den Mann und legten ihm die Handschellen an.

Schwere Vorwürfe

Dem Festgenommenen werden mehrere schwerwiegende Taten zur Last gelegt: Er soll einer Frau das Mobiltelefon entrissen, eine weitere mit dem Tod bedroht und drei andere Frauen sexuell belästigt haben. Laut Landespolizeidirektion Wien befindet sich der Tatverdächtige derzeit in Haft. „Eine Vernehmung ist noch ausständig“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien.