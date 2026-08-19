Mutter steigt zum Rauchen aus – Zug fährt mit ihren Kindern davon

Eine Zigarette, ein abfahrender Zug – und plötzlich sind ihre beiden Kinder allein an Bord. Eine Nacht, die eine Mutter so schnell nicht vergisst.

Am Mannheimer Hauptbahnhof ist einer Mutter in der Nacht auf Mittwoch ein folgenschwerer Fehler unterlaufen: Während sie auf dem Bahnsteig eine Zigarette rauchte, setzte sich der ICE wieder in Bewegung – mit ihren beiden Kindern an Bord. Das jüngere der beiden ist erst acht Monate alt, das ältere 13 Jahre. Die Bundespolizei Karlsruhe bestätigte den Vorfall.

Schnelle Reaktion

Noch am Bahnhof wandte sich die Frau sofort an die Bundespolizei und schilderte die Situation. Die Beamten handelten umgehend: Sie verständigten den Zugchef des in Richtung Stuttgart fahrenden ICE.

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Am Stuttgarter Hauptbahnhof erwarteten Bundespolizisten die beiden Kinder bereits am Bahnsteig und nahmen sie in Empfang.

Wenig später holte eine Verwandte die Kinder ab.