KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Bahnschreck

Mutter steigt zum Rauchen aus – Zug fährt mit ihren Kindern davon

Mutter steigt zum Rauchen aus – Zug fährt mit ihren Kindern davon
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Eine Zigarette, ein abfahrender Zug – und plötzlich sind ihre beiden Kinder allein an Bord. Eine Nacht, die eine Mutter so schnell nicht vergisst.

Am Mannheimer Hauptbahnhof ist einer Mutter in der Nacht auf Mittwoch ein folgenschwerer Fehler unterlaufen: Während sie auf dem Bahnsteig eine Zigarette rauchte, setzte sich der ICE wieder in Bewegung – mit ihren beiden Kindern an Bord. Das jüngere der beiden ist erst acht Monate alt, das ältere 13 Jahre. Die Bundespolizei Karlsruhe bestätigte den Vorfall.

Schnelle Reaktion

Noch am Bahnhof wandte sich die Frau sofort an die Bundespolizei und schilderte die Situation. Die Beamten handelten umgehend: Sie verständigten den Zugchef des in Richtung Stuttgart fahrenden ICE.

Am Stuttgarter Hauptbahnhof erwarteten Bundespolizisten die beiden Kinder bereits am Bahnsteig und nahmen sie in Empfang.

Wenig später holte eine Verwandte die Kinder ab.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Strategiewechsel
Ab 24. August: Werbung kommt jetzt zu ChatGPT nach Österreich
| Diaspora
„Komm, ich zahl“ – der teuerste Satz im Balkan-Urlaub
| Schussdrama
Polizist schießt auf 14-Jährigen – er hielt Softair-Waffe für echt
| Großstadtzulage
Hunderte Polizisten fehlen in Wien – FPÖ fordert 1.500 Euro extra
| Festnahme
Serientäter am Hauptbahnhof: Fünf Frauen in einer Nacht attackiert
MEHR AKTUELLE NEWS